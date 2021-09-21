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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor

21.09.2021 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamasının sonrası fahiş fiyatla mücadele kapsamında atılan adımlar hız kazandı. Artan fahiş fiyatlar sonrası yeni eylem planı hazırlandı. Erken Uyarı Sistemi gibi mekanizmalarla fırsatçılık ve haksız fiyat artışına son verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyatlara karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa, stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında yeni önlemler devreye girecek. Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak. Aynı dönemde tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'da da gıda politikalarının fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı.

İSTİKRAR KOMİTESİ İŞ BAŞINDA OLACAK

Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak, etkin şekilde kullanılacak.

TOHUM VE GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Gıda arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle güvenli biçimde, en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılacak. Dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Halk Yasası da Meclis'e sunulacak.

MERKEZ BANKASI MESAİDE

Erken Uyarı Sistemi "arz, fiyat ve tedarik zinciri" izleme olmak üzere üç ayaktan oluşacak. Fiyat izleme sistemiyle ürün fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Merkez Bankası çatısı altında kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü; fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıyan gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına yönelik verileri detaylı ve zamanlı inceleyerek erken uyarı fonksiyonu görecek.

FAHİŞ FİYATTA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Erken Uyarı Sistemi ile tarımsal ürün arzı, fiyatlar ile tarladan markete arz zinciri yakından takip edilecek. Sistem, tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığını ürün bazında belirleyerek bunun fiyatlara yansımasını önleyecek önlemlerin alınmasına öncülük yapacak.

FİYATLARA YANSIMADAN TEDBİR ALINACAK

Yeni sistemle tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığı ürün bazında tespit edilecek. Tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen verilere göre, yurtdışı fiyatlar, diğer yapısal unsurlar tasnif edilerek gıda ürünlerinin fiyatlarına yansımadan tedbir alınacak. Geçici arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine söz konusu eksiklik fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem getirilecek. Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

KRİTİK ÜRÜNLERE ALIM GARANTİSİ

Hükümet gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında ürün bazında tedbirler alarak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önüne geçeceğiz açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Eylül, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Önüne geçeceğiz' açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor - Son Dakika
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