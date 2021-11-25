Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası

Dolardaki düşüş sonrası herkes indirim beklerken, gelen haber moralleri daha da bozacak

Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor! Asgari ücret zammı için Bakan'dan bir olumlu mesaj daha

Türkiye'de gündem, döviz kurlarında yaşanan ani artış... Özellikle dolar kurunun bir anda 13 liraya yükselmesi panik yaşattı. Hükümet tarafından bu artışların önüne geçmek için çalışmalar başlarken; dün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, olağanüstü toplantı gerçekleşti. Döviz kurlarına çözüm için gerçekleşen toplantıda, konuyla ilgili izlenilecek yol haritası masaya yatırıldı.

3-4 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Toplantıda faiz indirimine kararlılık vurgusu yapılırken, döviz kurundaki bu yükselişin 3-4 ay içerisinde çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

"VATANDAŞA İYİ ANLATIN" ÇAĞRISI

Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği mesajı verilirken artışların bir operasyon olduğunun; duruma soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.

ÇEVİK BİR YÖNETİM

Küresel çapta yaşanan arz daralması, tedarik sorunları, teknoloji ve sermaye tekelleşmesi zorluklarını dikkate alarak kırılgan bir ekonomik yapı yerine çevik ekonomik yapıya uygun politikalar yürütülecek. Finansal şoklara karşı kararlı bir duruş sergilenecek. Ekonominin çok yönlü ve rekabetçi üretim gücü artıracak.

CARİ AÇIK AZALTILACAK

Cari açığı azaltmak ve yerli üreticilerin ithal üreticiler yerine birbirleri ile etkileşimini artırmak için irade gösterilecek. Yeni yol haritasıyla klasik ekonomi öğretisinin gelişmiş ekonomileri örnek göstererek modellediği ve uzun bir süreci kapsayan kalkınma söylemine alternatif olarak inovasyon ve teknolojide büyük sıçrama stratejisi uygulanacak. Türkiye'de örneklerini savunma sanayi, otomotiv ve hizmet sektörlerinde başarıyla sergilenen bu strateji tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak.

İHRACATA DESTEK

Geçmiş 10 yılda 160- 180 milyar dolar bandında bulunan ihracat rakamının bu yıl sonunda 200 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırması bekleniyor. Yatırımlar sonucu 2011-2020 döneminde Türkiye limanlarından yüklenen yük miktarı 162 milyon tondan 229 milyon tona, boşaltılan yükler ise 202 milyon tondan 267 milyon tona ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.4 seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.