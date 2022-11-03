Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı - Son Dakika
Üye Girişi

Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı

03.11.2022 16:31

Eşi Emine Erdoğan yanındayken Togg'un sürücü koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" paylaşımında bulundu.

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Togg'un üretim tesisi açılmıştı. Fabrikanın açılışında ilk aracı banttan indiren Erdoğan, şimdi de sosyal medya hesabından aracı kullanma görüntülerini paylaştı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan otururken, arka koltukta ise Togg CEO'su Gürcan Karakuş vardı.

ARABAYI SÜRERKEN ŞARKI DİNLEDİ

Erdoğan'ın Togg'un sürücü koltuğunda olduğu videoda eşi Emine Erdoğan, yan koltukta yer alıyor. Emine Erdoğan, arabanın sessiz olmasına dikkat çekerken, Karakuş'ta aracın 100 km'ye 4.7 saniyede çıktığını belirtti. Erdoğan, Togg'u sürerken "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını dinledi.

MESAJLA BİRLİKTE PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı paylaştığı, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u sürerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

''ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER''

Erdoğan fabrikanın açılışında yerli araç Togg için, "Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

"60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU"

Erdoğan ayrıca, "Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz" açıklamalarında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi! İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Recep Tayyip Erdoğan, yerli oto, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir
16:39 Dünya devleri Merih Demiral'ı transfer etmek için gaza bastı! Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro
16:24 İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı
16:08 İstanbul Valiliği'nden İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yapılan suikast ihbarına dair açıklama geldi
16:08 Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı
16:05 Dünyanın en çekici kadını seçilen Olivia Culpo'nun yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı
15:51 Doğumhanede bebeğin yüzünü gören aile onu terk edip gitti
15:53 Eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Çocukluk arkadaşıydık
15:04 Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı
12:35 Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 17:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Togg kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement