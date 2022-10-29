Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Son Dakika
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Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

29.10.2022 20:21

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracın fiyatını şimdiden belirlemenin mümkün olmadığını belirterek, "Önümüzdeki şubat ayında ön siparişler başlayacak. Hem fiziksel hem de dijital ortamda satış olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki Togg fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İlk olarak aracı banttan indiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında kürsüye gelerek merak edilen sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacağını açıkladı

"ARACISIZ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK"

Togg'un nasıl satılacağına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye kararlı. Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları şirket tarafından açıklanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacağını açıkladı

"ARACIN FİYATI ŞUBAT SONUNDA AÇIKLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aracın fiyatı ne olacak. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımı bugün Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz."

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Gemlik, Bursa, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Son Dakika
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