Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki Togg fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İlk olarak aracı banttan indiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında kürsüye gelerek merak edilen sorulara yanıt verdi.

"ARACISIZ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK"

Togg'un nasıl satılacağına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye kararlı. Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları şirket tarafından açıklanacaktır" dedi.

"ARACIN FİYATI ŞUBAT SONUNDA AÇIKLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aracın fiyatı ne olacak. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımı bugün Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz."