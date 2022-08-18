Ekonomi Koordinasyon Kurulu enerji sektöründeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu enerji sektöründeki gelişmeleri görüştü

18.08.2022 01:07
Ekonomi Koordinasyon Kurulu enerji sektöründeki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Enerji sektörünün son durumunun ele alındığı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Teknoloji ve AR-GE Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' imzalandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmeler değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Program'ın (2023-2025) hazırlık süreci çerçevesindeki çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz enerji sektörünün görünümü ve gelecek dönem potansiyel eğilimleri değerlendirilmiştir. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş, bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar görüşülmüştür. Son olarak nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak 'Teknoloji ve AR-GE Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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