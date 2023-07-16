Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni vergi zammı beklemiyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni vergi zammı beklemiyorum

16.07.2023 22:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlarken yeni vergi zammı beklemediğini belirtti. Yılmaz, maktu vergilerin ciddi anlamda eriştiğini ve bu vergilerin yoksul haneleri desteklemek, kritik yatırımları gerçekleştirmek ve topluma yardım etmek için kullanılacağını söyledi. Ayrıca Yılmaz, Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını ve yapısal reformlarla güvenin artırılacağını ifade etti. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemek için çaba sarf ettiklerini ve maliye politikası, para politikası ve rekabeti artırıcı reformlarla mücadeleyi sürdürdüklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında Ek MTV zammı ve akaryakıtta ÖTV'ye yapılan zamların ardından yeni zamlar gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ek MTV zammı ve akaryakıtta ÖTV'ye yapılan peş peşe zamlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni zamların yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YENİ BİR ADIM ATILACAĞINI BEKLEMİYORUM"

A Haber canlı yayınında ekonomi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, yeni vergi zammı beklemediğini belirtti. Yılmaz şunları söyledi: "Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erişmişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte çok faydalı ziyaretler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız somut bir takım sonuçlar ortaya koyacaktır diye inanıyorum. Yatırımlar konusunda önemli gelişmeler yaşanacaktır diye umut ediyorum. Bütün dünya uzun vadeli fonları yatırımları ülkesine çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını ifade edebilirim. Ciddi rakamlar olacaktır. Türkiye'nin kalkınmasına çok faydalı olacak yatırımların geleceğini söyleyebilirim.

"YAPISAL REFORM İLE GÜVENİ ARTIRACAĞIZ"

OVP'de yeni hedefler koyacağız. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Dolayısıyla bu beklenti kararıyla etki hemen gerçekleşmiş olacak. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek.

"ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Enflasyon için mücadele ederken, diğer taraftan resesyona düşmemek için mücadele içerisindeyiz. Sadece talep yönlü değil, arz yönlü de bakarak, enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile orta vadeli bütçemizi paylaşım olacağız. Maliye politikası, para politikası ve rekabeti artırıcı reformlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

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Cevdet Yılmaz, ÖTV, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni vergi zammı beklemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni vergi zammı beklemiyorum - Son Dakika
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