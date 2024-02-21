Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ege Kariyer Fuarı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ege Kariyer Fuarı başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ege Kariyer Fuarı başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'nın açılışında, her bir insanı yetenek olarak gören bir zihniyeti temsil ettiklerini belirtti. Fuarın dünyada örnek gösterildiğini ifade eden Atay, İzmir'de dünyanın pek çok ülkesinden katılım olabilecek bir fuar yapmayı planladıklarını söyledi. Fuarda, Anadolu Ajansı da stant açan kurumlar arasında yer aldı.

21.02.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Ege Kariyer Fuarı, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışında, insanı kaynak olarak görmekten ziyade her bir insanı yetenek olarak gören bir zihniyeti temsil ettiklerini söyledi.

Düzenledikleri etkinliğin dünyada örnek gösterildiğini belirten Atay, şöyle konuştu:

"Bir şeyi ciddiyetle, samimiyetle, hiçbir ön yargıya fırsat vermeden bu ülkenin her bir bireyini, -en doğusundan en batısına- fırsat eşitliği çerçevesinde görüp o kapsayıcılıkta bir hizmet ürettiğiniz zaman sadece ülkemizde değil, dünyaya da örnek olabilecek başarılı çalışmaları yapmış oluyoruz. Bu ülkenin her bir bireyi yetenektir. Dünyanın her yerinde her türlü işi yapma hakkına, yetkisine, becerisine, yetkinliğine sahip bir nesil üretiyoruz, Allah'ın izniyle."

İzmir'de, dünyanın pek çok ülkesinden katılım olabilecek bir fuar yapmayı planladıklarını dile getiren Atay, şöyle dedi:

"Bölgesel kariyer fuarlarımız devam edecek. Pek çok alanda nasıl ülkemizin gençleri temayüz ettiler, ön plana çıktılar, dünyada rekabete katıldılarsa sağlık alanında da çok büyük bir rekabetin içindeyiz. Sağlıkçılarımızın ne kadar nitelikli, mesleklerinde ne kadar başarılı ve idealist insanlar olduğunu bütün dünya artık görüyor. Bu bakımdan sağlığın da doğduğu bölge, belde olarak İzmir bölgesini, Uluslararası Sağlık ve Estetik Kariyer Fuarı yapmak üzere konumlandırdığımızı huzurlarınızda belirtmek istiyorum."

"Büyük bir heyecan var"

Açılışın ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Millet olma bilinci ve terörle mücadele" başlıklı bir konferans verdi.

Akar, konferans sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Birçok ilde yapılan ve başarılı sonuçlar alınan etkinliğin mutlaka devam etmesi gerektiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu panellerde arkadaşlarımız fikirlerini ortaya koyuyorlar, sorularını soruyorlar. Gördüğünüz gibi büyük bir heyecan var, yüksek bir moral, yüksek bir motivasyon, istek var. İnsanımızın ne kadar dinamik olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, insan potansiyelimizin ne kadar zengin olduğunu burada görmüş bulunuyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin, 2500 yıllık büyük Türk Hakanlığı'nın mensuplarıyız. Dolayısıyla kişilikli ve kimlikli politikalarla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çalışmalar, büyük ve Türkiye için büyük bir azimle devam ediyor. Gençlerimizin de kişilik ve kimlikleriyle bu konuda yer almalarını ve hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden, güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri ve ülkemize, milletimize ve kendilerine, ailelerine katkı sağlamaya devam etmelerini istiyoruz."

Açılışa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile öğrenciler katıldı.

200 firmanın katılım gösterdiği fuarda, Anadolu Ajansı (AA) da stant açan kurumlar arasında yer aldı. AA yayınlarının tanıtıldığı stantta, ziyaretçilere staj ve kariyer programlarına ilişkin bilgi veriliyor.

Fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ege Kariyer Fuarı başladı - Son Dakika

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