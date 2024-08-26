Daikin Dünya Hava Anketi Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Daikin, dünya genelinde 12 şehirden 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Daikin Dünya Hava Anketi"nin sonucunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, 2002'den beri Japonya'da yürüttüğü hava kalitesi araştırmasını, denizaşırı operasyonlarının genişlemesiyle "Daikin Küresel Hava Kalitesi Anketi"ne dönüştürdü.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu dünya genelinde 12 farklı şehirde yaşayan insanlarla gerçekleştirilen anket ile klima ve hava kalitesine ilişkin farkındalığın artırılması, bu alandaki tutum ve kullanım alışkanlıkların belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.

İnternet tabanlı gerçekleştirilen anket, İstanbul, Tokyo (Japonya), Şangay (Çin), Houston (ABD), New York (ABD), Yeni Delhi (Hindistan), Sao Paulo (Brezilya), Bangkok (Tayland), Paris (Fransa), Madrid (İspanya), Lagos (Nijerya) ve Riyad (Suudi Arabistan) şehirlerini kapsıyor.

Anket, 20-60 yaş aralığında klima sahibi katılımcıların farkındalık seviyelerini ve bu farkındalığın günlük hayatta nasıl kullanıldığını belirlemek için, farklı kültür, ekonomi ve iklime sahip şehirlerde gerçekleştirildi.

İstanbul, hava kalitesine duyarlı

"Hava kalitesi hayatınızda önemli mi?" sorusuna Lagos'tan ankete katılanların yüzde 95'i "çok önemli" yanıtını verirken Sao Paulo, Riyad, Bangkok, İstanbul, Yeni Delhi ve Houston'daki katılımcıların yüzde 70'inden fazlası "çok önemli" cevabını verdi. Listenin sonunda ise Tokyo yüzde 39 ve Paris yüzde 31 ile yer aldı.

Ankete katılan 12 şehirden 11'inde "klima satın alırken en önemli faktör" olarak enerji verimliliği öne çıktı. Sadece Şangay'da "iyi soğutma ve iyi ısıtma" en önemli faktör olarak belirtildi. New York, Houston, Paris ve Madrid'de ise düşük satın alma fiyatı enerji verimliliği kadar önemli bulundu.

Anket, ayrıca Tokyo'daki katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının klima kullanırken elektrik faturalarından endişe duyduğunu ve bu nedenle sıcaklığı daha yüksek veya daha düşük bir dereceye ayarlayarak enerji tasarrufu sağlamaya çalıştığını gösterdi.

Bangkok en uzun süre klima kullanan şehir

"Yılda kaç ay klima (soğutma) kullanıyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, Bangkok 10,4 ay ve Lagos 9,5 ay ile en uzun süre klima kullanılan şehirler olarak öne çıktı. İstanbul'da ise ortalama klima kullanım süresi 5,2 ay olarak belirlendi. Bangkok'taki katılımcıların yüzde 70'i ve Lagos'taki katılımcıların yüzde 53'ü yılın bütün aylarında klima (soğutma) kullandıklarını belirtti

Katılımcıların çoğu, şehirlerinin 10 yıl öncesine göre daha sıcak olduğunu belirtti.

"10 yıl öncesine göre klimaya daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu hissediyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise 12 şehrin 11'inde "çok daha fazla" oldu. Verilere göre, klima ihtiyacı, Sao Paulo'da yüzde 81, Bangkok'ta yüzde 79, Riyad'da yüzde 73, Yeni Delhi'de yüzde 72, Şangay'da yüzde 71 ve Lagos'ta yüzde 70 arttı.