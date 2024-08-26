Daikin Dünya Hava Anketi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Daikin Dünya Hava Anketi Sonuçları Açıklandı

Daikin, dünya genelinde 12 şehirden 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği hava kalitesi anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket, klima ve hava kalitesine ilişkin farkındalığı artırmayı ve kullanım alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

26.08.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daikin, dünya genelinde 12 şehirden 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Daikin Dünya Hava Anketi"nin sonucunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, 2002'den beri Japonya'da yürüttüğü hava kalitesi araştırmasını, denizaşırı operasyonlarının genişlemesiyle "Daikin Küresel Hava Kalitesi Anketi"ne dönüştürdü.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu dünya genelinde 12 farklı şehirde yaşayan insanlarla gerçekleştirilen anket ile klima ve hava kalitesine ilişkin farkındalığın artırılması, bu alandaki tutum ve kullanım alışkanlıkların belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.

İnternet tabanlı gerçekleştirilen anket, İstanbul, Tokyo (Japonya), Şangay (Çin), Houston (ABD), New York (ABD), Yeni Delhi (Hindistan), Sao Paulo (Brezilya), Bangkok (Tayland), Paris (Fransa), Madrid (İspanya), Lagos (Nijerya) ve Riyad (Suudi Arabistan) şehirlerini kapsıyor.

Anket, 20-60 yaş aralığında klima sahibi katılımcıların farkındalık seviyelerini ve bu farkındalığın günlük hayatta nasıl kullanıldığını belirlemek için, farklı kültür, ekonomi ve iklime sahip şehirlerde gerçekleştirildi.

İstanbul, hava kalitesine duyarlı

"Hava kalitesi hayatınızda önemli mi?" sorusuna Lagos'tan ankete katılanların yüzde 95'i "çok önemli" yanıtını verirken Sao Paulo, Riyad, Bangkok, İstanbul, Yeni Delhi ve Houston'daki katılımcıların yüzde 70'inden fazlası "çok önemli" cevabını verdi. Listenin sonunda ise Tokyo yüzde 39 ve Paris yüzde 31 ile yer aldı.

Ankete katılan 12 şehirden 11'inde "klima satın alırken en önemli faktör" olarak enerji verimliliği öne çıktı. Sadece Şangay'da "iyi soğutma ve iyi ısıtma" en önemli faktör olarak belirtildi. New York, Houston, Paris ve Madrid'de ise düşük satın alma fiyatı enerji verimliliği kadar önemli bulundu.

Anket, ayrıca Tokyo'daki katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının klima kullanırken elektrik faturalarından endişe duyduğunu ve bu nedenle sıcaklığı daha yüksek veya daha düşük bir dereceye ayarlayarak enerji tasarrufu sağlamaya çalıştığını gösterdi.

Bangkok en uzun süre klima kullanan şehir

"Yılda kaç ay klima (soğutma) kullanıyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, Bangkok 10,4 ay ve Lagos 9,5 ay ile en uzun süre klima kullanılan şehirler olarak öne çıktı. İstanbul'da ise ortalama klima kullanım süresi 5,2 ay olarak belirlendi. Bangkok'taki katılımcıların yüzde 70'i ve Lagos'taki katılımcıların yüzde 53'ü yılın bütün aylarında klima (soğutma) kullandıklarını belirtti

Katılımcıların çoğu, şehirlerinin 10 yıl öncesine göre daha sıcak olduğunu belirtti.

"10 yıl öncesine göre klimaya daha fazla ihtiyaç duyduğunuzu hissediyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise 12 şehrin 11'inde "çok daha fazla" oldu. Verilere göre, klima ihtiyacı, Sao Paulo'da yüzde 81, Bangkok'ta yüzde 79, Riyad'da yüzde 73, Yeni Delhi'de yüzde 72, Şangay'da yüzde 71 ve Lagos'ta yüzde 70 arttı.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Dünya, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Daikin Dünya Hava Anketi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: Daikin Dünya Hava Anketi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement