DeFacto COP29'da Sürdürülebilir Sanat Sergiledi - Son Dakika
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Ekonomi

DeFacto COP29'da Sürdürülebilir Sanat Sergiledi

DeFacto, COP29'da tekstil atıklarından üretilen sanat eseri ile dikkat çekti. Sürdürülebilirlik hedefleri vurgulandı.

22.11.2024 11:46
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DeFacto, atık malzemelerden üretilen sanat eserleriyle Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, COP29, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşiyor. 11-24 Kasım'da küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'den de geniş katılım sağlandı.

Konferansa katılan DeFacto'nun, düğme, etiket, fermuar gibi tekstil atıklarından üretilen ve COP29'un Türkiye Pavilyonu'nda sergilenen sanat eseri yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Sürdürülebilirlik Başkanı Elif Çam, eserlerinin gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti.

Hem kaynak tüketiminde hem de atık üretiminde büyük rol oynayan moda sektörünün sürdürülebilir bir dünya için acilen harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Çam, kuruldukları günden bu yana çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Çam, "Sanatın sadece estetik bir değer değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin dinamosu olabileceğine olan inancımızla hazırladığımız ve COP29 Türkiye Pavilyonu'nda sergilenen eserimiz, Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde bulunan ve M.S 2. yüzyıla tarihlenen Çingene Kızı tablosunun atık malzemelerle üretilmiş bir replikası. Roma dönemi mozaik sanatının en etkileyici güzelliklerinden biri olan bu eseri çevreye duyarlı bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak böylesine güçlü bir arenada sergilemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

DeFacto'nun 2030 hedeflerine değinen Çam, şu değerlendirmede bulundu:

"2030'a kadar hazır giyim koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını sürdürülebilir hale getirmek, tedarik zincirimizde su etkisini yüzde 25 oranında azaltmak, operasyonlarımızda kullandığımız elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmak ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızın, satın alınan ürün ve hizmetler kapsamında katma değer TL başına yüzde 51,6 azaltılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Çam, 2050 yılında ise emisyonlarını sıfırlayarak net sıfır ve ilerleyen dönemlerde 'iklim pozitif' marka olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Koleksiyonlarında doğaya zararı en az olan ham madde ve teknolojileri kullanmayı tercih ettiklerine dikkati çeken Çam, "Dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş materyallerle üretilen DeFactoLIFE markamızla, Elma Derisi ve Zeytin Derisi Aksesuar ve Ayakkabı Koleksiyonu gibi sürdürülebilir vegan öncü projeler gerçekleştiriyor, hedeflerimizi belirleyerek, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Defacto, Ekonomi, Sanat, Çevre, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeFacto COP29'da Sürdürülebilir Sanat Sergiledi - Son Dakika

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