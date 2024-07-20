Deneyap Türkiye, 19 Bin 570 Öğrenciye Teknoloji Atölyeleri Eğitimi Verecek

Ekonomi

Öğrenci seçme sürecini tamamlayan Deneyap Türkiye, sınav sonucunda 19 bin 570 öğrenciye Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim verecek.

Gençleri teknolojiyle buluşturma hedefiyle yola çıkan Deneyap Türkiye, 2024 öğrenci seçme sürecini tamamladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-25 Mart tarihlerindeki başvuru döneminde 156 binden fazla başvuru alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki 141 merkezde 2 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen sınavlara 93 bin 461 aday öğrencinin katıldığı belirtilirken e-sınavda başarılı olan 39 bin 490 aday öğrencinin ikinci aşama olan Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama sürecine geçtiği ifade edildi.

Açıklamada sonraki aşamalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte öğrenciler Milli Teknoloji Akademisi üzerinden listelenen ve ortaokul için 25, lise için 16 videodan oluşan toplamda 200 bin saatten fazla asenkron eğitim içeriğini izledi. 30 Haziran 2024 Pazar günü 81 ilde 118 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama sınavında adaylar; sınavdan üç gün önce konusu duyurulan "Uzay Keşif Aracının Dünya'ya Dönüşü" ile ilgili proje sınavına katıldı. 90 dakikalık sürede "Uzay Keşif Kapsülü" ile astronotların su yüzeyine güvenle indirecek kapsülü tasarladı. Öğrenciler, geliştirdikleri bu projeyi de ilgili jüri üyelerine sundu. Jüri, öğrencilerin projelerini sunumlarındaki problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirdi."

Uygulama sınavına İstanbul'da 5 bin 513, Ankara'da bin 502, İzmir'de 580, Bursa'da 611 ve Antalya'da 575 öğrenci olmak üzere toplamda 39 binden fazla öğrenci katıldı.

Söz konusu sınavı başarıyla tamamlayan 19 bin 570 öğrenci eylül ayında başlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine katılmaya hak kazanırken kayıtlarla ilgili bilgi 24 Temmuz tarihinden itibaren Deneyap Türkiye'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.