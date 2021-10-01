Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak

İBB UKOME toplantısında deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak tespit edildi. Deniz takside tarife; 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira olarak uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. AÇILIŞ ÜCRETİ 100 LİRA Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Ekonomi › Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak - Son Dakika Ekonomi

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