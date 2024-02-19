Denizli\'de Cam İhracatı 2023 Yılında 17,6 Milyon Dolara Ulaştı

Ekonomi

Türkiye'nin 2023 yılında 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşen cam ihracatı Denizli özelinde ise 2023 yılında 17,6 milyon dolar değerine ulaştı.

Denizli'de cam ihracatının 2023 yılında 17,6 milyon dolar değerine ulaşmasını değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin 2023 yılında 26 sektörden 185 ülkeye 3 bin farklı ürün grubundan ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. 26 sektörden birinin de cam, çimento, seramik ve toprak ürünleri olduğunu dile getiren DENİB Başkanı Memişoğlu, "İlgili sektörden 2023 yılı ihracatımız 21,5 milyon dolar. Bu rakamın yüzde 82'sini cam ürünleri oluşturuyor. Cam günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Pencerelerde, mutfak eşyalarında, mobilyalarda, aynalarda, aksesuarlarda, aydınlatma sistemlerinde ve daha birçok alanda kullanılan cam, kimi zaman sanat eseri olarak da karşımıza çıkıyor. Cam ürünleri; otomotiv, inşaat, beyaz eşya, gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm gibi birçok sektöre girdi sağlıyor. İlimizden de otomotiv endüstrisi başta olmak üzere dekoratif amaçlı kullanılan cam ürünlerinden koruma araçlarında kullanılan kurşuna dayanıklı camlara kadar her türlü üretim ve ihracat gerçekleştiriliyor" dedi.

"Dünyanın her bölgesine cam ihracatı yapıyoruz"

Cam ihracatının büyük bir kısmının Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini ancak dünyanın tüm ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memişoğlu, "2023 yılında 70 ülkeye cam ihracatı yaptık. Almanya başta olmak üzere, Romanya, İspanya, İtalya ve Fransa cam ürünlerini gönderdiğimiz ilk 5 ülke olarak sıralanıyor. Tabi ki, kalitesinden ödün vermeden yüzde yüz geri dönüşümü sağlanabilen, ayrıca, sonsuz kez ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilmesi yönüyle tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusu için de uygun bir ürün olarak değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

"Camların büyük bir oranda yerli olduğunu söyleyebiliriz"

Hammaddesi kum olan camın üretim sürecinin meşakkatli olduğunu vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, "Kumun yanı sıra soda, dolomit ve kuvartz gibi maddeler de cam üretiminde kullanılıyor. Ülkemiz bu kaynaklar açısından oldukça zengin. Bu nedenle, ülkemizde ve ilimizde üretilen camların büyük bir oranda yerli olduğunu söyleyebiliriz. Cam ürünleri sürekli genişleyen ürün yelpazesiyle, ayrıca birçok sektöre girdi olması, ambalaj olarak çokça talep edilmesi gibi nedenlerle önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Gerçekleştirilen inovatif çalışmaların ve kaliteli üretim anlayışının küresel rekabette bizleri ön plana çıkaracağına inanıyorum. Sektör çeşitliliğimize, istihdamımıza, teknolojimize ve ihracatımıza sağladıkları katkı için sektörde faaliyet gösteren tüm oyunculara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ