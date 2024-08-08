Denizli\'nin Makine ve Aksamları Sektörü İhracatı Arttı

Ekonomi

Denizli'nin makine ve aksamları sektöründe 2022 yılında 77,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2023 yılında yüzde 2 oranında artışla 79,4 milyon dolara ulaştı. 2024 yılında ise Ocak-Temmuz ayında 47,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Denizli'nin toplam ihracatı 2,5 milyar dolar, makine ve aksamları sektörü ihracatı ise 47,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre makine ve aksamları sektöründe yüzde 8,6 oranında artış yaşandığı belirtildi. Aynı zamanda ilk 7 aylık döneminde 85 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Memioğlu, 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ise; ilimizden 47,4 milyon dolar değerinde 85 ülkeye makine ve aksamları ihracatı yapıldı. ABD, Cezayir, Mısır, Rusya ve Özbekistan ilimizin makine ve aksamları ihracatı ülke listesinde ilk 5'te sıralanıyor" dedi.

"2024 yılının ilk 7 aylık döneminde 85 ülkeye makine ve aksamları ihracatı yapıldı"

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi, "Makine ve aksamları sektörü, ülkemizin toplam ihracatından 2023 yılında yüzde 5,1 oranında pay alırken, ihracat rakamı yüzde 9,4 artışla 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise, sektörün ihracat rakamı 6,4 milyar dolara ulaştı. 2022 yılında Denizli'nin makine ve aksamları sektörü ihracatında yüzde 40'a varan artış yaşanmıştı. Sektörün, sürekli gelişimi, kalite bilinci, teknolojik gelişmelere hızlı uyumu ve arge çalışmaları ile ülke ekonomisine sürdürülebilir katkısına devam ediyor. 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ise; ilimizden 47,4 milyon dolar değerinde 85 ülkeye makine ve aksamları ihracatı yapıldı. ABD, Cezayir, Mısır, Rusya ve Özbekistan ilimizin makine ve aksamları ihracatı ülke listesinde ilk 5'te sıralanıyor" ifadelerinde bulundu.

Makine ve Aksamları sektörü katma değerli ihracatıyla dikkat çekiyor

Makine ve aksamları sektörü ihracatını ülke grupları bazında da değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İlimizin makine ve aksamları sektörü ihracatı bölgesel olarak orantılı bir şekilde dağılmış durumda. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Cezayir ve Mısır başta olmak üzere Afrika ülkeleri yüzde 20 oranında pay aldı. Avrupa Birliği ülkelerinin payı yüzde 20 seviyelerindeyken, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. ABD ve Meksika başta olmak üzere Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi yüzde 17 ve Ortadoğu ülkeleri sektör ihracatından yüzde 14 oranında pay aldı" dedi.

2024 yılında makine ve aksamlarları sektöründe daha çok ihracat yapan kalemleri de belirten Memişoğlu, "2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde makine ve aksamları sektöründen daha çok yapılan ihraç kalemleri hadde ve döküm makineleri, tekstil-konfeksiyon makineleri, endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar, kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler, tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, madencilikte kullanılan makineler ve ambalaj makineleri olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerinde bulundu.

"Denizli'de ihracat birim değerinde yüzde 11 oranında artış görüldü"

Makine ve aksamları sektöründe ihracat birim fiyatlarını da belirten Memişoğlu, "2024 yılının ilk 7 ayında Denizli'nin ihracat birim fiyatı 2,16 dolar olarak gerçekleşti. Makine ve aksamları sektöründe ise bu değer 5,17 dolar seviyesinde ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde sektörün birim fiyatı 4,66 dolardı. Denizli'de ihracat birim değerinde yüzde 11 oranında artış görülen, katma değerli ihracatıyla dikkat çeken makine ve aksamları sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - DENİZLİ