Denizli Snack Expo 2024 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Snack Expo 2024 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti

Denizli Snack Expo 2024 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 50 firmanın katıldığı Denizli Snack Expo 2024 fuarının bölgesel fuarcılığa katkı sağladığını ve sektör çeşitliliğini artırdığını belirtti. Gelecek dönemde daha fazla fuar organizasyonu planladıklarını ifade etti.

18.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Sektörleri ve girişimcileri ile her geçen gün daha da büyüyen Denizli'miz, bölgesinin fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Denizli Snack Expo 2024 Atıştırmalık, Kuruyemiş, Kuru Meyve, Cips, Kahve, Çikolata, Şekerleme ve Teknolojileri Fuarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, bu yıl 2.'si düzenlenen fuarda stantlarıyla yer alan 50 firmayı tek tek ziyaret ederek destekleriyle hazırlanan organizasyonun sektörleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Bugün, en mutlu anlarımızdan birini daha yaşıyoruz"

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana kesintisiz sürdürdükleri gayretleriyle Denizli'deki sektör çeşitliliği ve fuar organizasyonlarının arttığını belirterek, "Bugün, en mutlu anlarımızdan birini daha yaşıyoruz. Çünkü Denizli'mizde her geçen gün sektör çeşitliliğimiz artıyor ve fuarlarımız çoğalıyor. Yılın geriye kalan bu kısa döneminde de hem yurt içine hem de yurt dışına dair yoğun bir fuar takvimimiz var. Kuruyemiş ve makineleri fuarımız, Denizli'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye'de yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık kuruyemiş ihracatının önemli bir kısmı ilimizden gerçekleştiriliyor. Denizli'miz, kuruyemiş makineleri üretiminde de çok önemli bir rol üstleniyor. Sektörün öncülerinden, liderlerinden biri olarak tanınıyor. Bunda katkısı bulunanların, üyelerimizin başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

"Gelecek dönemde bölgesel fuar organizasyonları yapmayı da planlıyoruz"

Fuar organizasyonlarını her geçen yıl daha da artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten DTO Başkanı Erdoğan, "Bir amacımız da fuarlarımızı daha güçlü ve etkin hale getirmektir. Zaman zaman karşılaştığımız türbülanslara rağmen fuarlarımızı artırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz; çünkü fuarlar satışlarımızı ve üretimimizi artıran en etkili unsurlardan biri. Üç yıl önce kuruyemiş ve makineleri fuarı ile otomobil fuarı gibi etkinlikler yoktu bu şehirde fakat geldiğimiz noktada sektör çeşitliliğimiz arttıkça fuar organizasyonlarımızın da sayısı arttı ve büyüdü. Bu da ihracatımıza, üretimimize ve istihdamımıza güçlü katkılar sağladı, sağlıyor. Gelecek dönemde bölgesel fuar organizasyonları yapmayı da planlıyoruz. İzmir, Antalya, Denizli, Aydın ve Uşak gibi illerle iş birliği yaparak Ege Bölgesi'ni tüm sektörlerde daha etkin, güçlü ve daha da verimli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Fuar alanlarımıza verimli hale getirecek çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz"

Odaların yanı sıra Denizli'deki kurum ve kuruluşların, belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının fuarda olmasının da büyük önem taşıdığını ve ayrıca DTO olarak 22 bin 303 üyeleriyle Denizlili firmaları dünyanın dört bir tarafına en güçlü şekilde taşımak için gereken güce sahip olduklarını da belirten Başkan Erdoğan, "Eksik kalan veya aksak giden yönlerimiz varsa, bunları masaya yatırıp birlikte çözmek için sürekli istişare halindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde fuar alanımızla ilgili de bir görüşme yaparak burayı daha verimli hale getirecek çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz. Ticaret Odamızın güçlü yapısı, Denizli'de üretilen her şeyin üyelerimizden olmasını sağlıyor. O nedenle Ticaret Odası olarak fuarlara katılımımız da nitelik, nicelik, satış ve farkındalık açısından son derece önemlidir. Bugün burada, katılımcıların yanında olduğumuzu ve onlara destek verdiğimizi ifade etmek için bulunuyoruz. Ayrıca Ticaret Odası ailesine, yönetimimize, kadın ve genç girişimciler kurulumuz ile meclis üyelerimize de katkılarıyla bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Denizli'nin fuarcılıkta daha ileriye taşınması için birlikte çalışacağımıza inanıyorum"

Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kayıkçı ise fuar sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "2024'teki ekonomik kısıtlamalar nedeniyle, yabancı satın alma heyetlerini getiremedik. Ancak yine de fuarımızın tanıtımını, ulusal kanallar ve dış ticaret ataşeliklerimiz aracılığıyla başarıyla yaptık. Yerel teşhir ekipmanları üretimine yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu, sektördeki maliyetleri düşürebilir. Ayrıca fuar alanlarının iyileştirilmesi için hepimizin desteği gerekiyor. Denizli'nin fuarcılıkta daha ileriye taşınması için birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Destekleriniz ve katılımınız için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, denizli, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Snack Expo 2024 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Snack Expo 2024 Fuarı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.