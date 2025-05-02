Deprem Bölgesinde Basketbol Turnuvası

Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da inşa edilerek gençlerin kullanımına açılan basketbol sahalarında 3x3 basketbol turnuvaları düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve TBF'nin deprem bölgesindeki spor yatırımlarının devamı niteliğindeki turnuva, gençlerin basketbol sevgisini pekiştirirken, bölgenin sporla yeniden canlanmasına da katkı sağlayacak.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenecek olan turnuvalara her ilden en fazla 24 takım katılabilecek ve her takım 4 oyuncudan oluşacak. İlk gün, takımlar 3'erli 8 gruba ayrılarak grup maçlarını oynayacak. İkinci gün ise gruplarında ilk 2'ye giren 16 takım, eleme usulü mücadele ederek il şampiyonunu belirleyecek.

Hatay ve Gaziantep'te 3-4 Mayıs'ta başlayan turnuva, 10-11 Mayıs'ta Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devam edecek. Turnuvanın finali, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanacak. Dört ilin şampiyonları İstanbul'da kıyasıya mücadele edecek.