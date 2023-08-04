Deprem Bölgesindeki Esnafın Kredi Borçları 6 Ay Ertelendi - Son Dakika
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Deprem Bölgesindeki Esnafın Kredi Borçları 6 Ay Ertelendi

04.08.2023 09:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde esnafa Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıklamıştı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapsam dahilindeki esnafların ertelemeden yararlanabilmesi için 6 Ağustos'tan itibaren 3 ay içinde bankaya yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Deprem bölgesindeki esnafın Türkiye Halk Bankası'na (Halkbank) olan borçlarının geri ödemesinin 6 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri kefaletiyle Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi.

BAŞVURU SÜRESİ 3 AY

Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.

BANKANIN KAYBI HAZİNE'DEN KARŞILANACAK

Halkbank'ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak.

BAKAN ŞİMŞEK MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirmişti. Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekmişti.

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Halkbank, Deprem, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Bölgesindeki Esnafın Kredi Borçları 6 Ay Ertelendi - Son Dakika


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