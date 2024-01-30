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Depremzedeler, konutlarına 6 Şubat'tan önce kavuşacak - Son Dakika
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Depremzedeler, konutlarına 6 Şubat'tan önce kavuşacak

Adana'da depremzedeler için yapımı devam eden TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte 6 Şubat öncesinde depremzede ailelerin evlerine yerleştirileceği açıklandı. Proje kapsamında 30 bloğun kaba inşaatı tamamlandı ve 6 blok hak sahiplerine teslim edilecek durumda. Şubat ayında tamamlanan bin konutun kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği belirtildi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şantiyelerin ekonomiye ciddi katkı sağladığını ve herkesin kısa sürede evlerine kavuşacağını söyledi.

Depremzedeler, konutlarına 6 Şubat\'tan önce kavuşacak
30.01.2024 - 00:14,
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Depremzedeler, konutlarına 6 Şubat'tan önce kavuşacak

Adana'da deprem konutlarında çalışmalar hızla sürüyor

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Şubat ayının başında kuralar çekilecek, hak sahiplerine evlerine kavuşacak"

ADANA - Adana'da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarının sonuna gelinirken 6 Şubat öncesi depremzede ailelerin evlerine yerleştirileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.

Bloklar hazır

Mart ayında başlayan Ceyhan ilçesinde 30 blok ve 581 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 30 bloğun hepsinin kaba inşaatı tamamlandı. 6 blok ise hak sahiplerine teslim edilecek hale gelirken, peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Daireler geniş ve ferah

Proje kapsamında 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi. Şubat ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

"Herkes dairelerine kavuşacak"

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 6 Şubat öncesinde vatandaşların dairelerine oturacağını söyledi. Karslıoğlu, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın online katılımıyla çekiliş noter huzurunda yapılacak. Hak sahipleri dairelerini teslim alacaklar. Bu süreç tabi Şubat ayıyla bitmiyor. Bundan sonra neredeyse her ay çekiliş sırasına göre herkes dairelerine geçecek" dedi.

"Şantiyeler ekonomiye katkı sağlıyor"

Depremin yıldönümünden önce 11 ilde binlerce konutun hazır olmasını değerlendiren Mustafa Karslıoğlu, "Bu ülkemizi ve bizleri gururlandıran bir tablo. Bütün şantiyelerimizde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar sürüyor. Halihazırda Ceyhan'da, Yumurtalık, Şambayadı ve Buruk'ta çalışmalar çok yoğun. Her bin konut için bin işçi çalışıyor. Bütün kalemleri göz önüne alırsak bu TOKİ şantiyeleri ülke ekonomimiz içinde önemli. Ekonomiye çok ciddi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Depremzedeler, konutlarına 6 Şubat'tan önce kavuşacak - Son Dakika


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