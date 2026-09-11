DESOB Başkanı Ebedinoğlu, İran Irak ve Suriye sınır kapılarının açılmasını istedi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, İran, Irak ve Suriye ile sınır kapılarının ticarete daha etkin ve hızlı şekilde açılmasının sadece tüccara değil, Diyarbakır'dan Mardin'e, Şırnak'tan Hakkari'ye kadar bütün bölge ekonomisine nefes aldıracağını belirterek, "Sınır ticareti demek; daha fazla iş, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha güçlü bir esnaf demektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Diyarbakır programında bir araya gelen Ebedinoğlu, özellikle esnaf ve bölge ekonomisi açısından birkaç önemli noktayı ifade etmek istediğini belirterek, Diyarbakır esnafı olarak barışın ve huzurun sadece toplumsal değil, aynı zamanda ekonomik bir ihtiyaç olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Geçmişte yaşanan olaylarda iş yerlerini kapatmadıklarını, bu bölgeyi terk etmediklerini söyleyen Ebedinoğlu, "Çünkü biliyoruz ki esnafın ayakta kalması, şehrin ve toplumun ayakta kalmasıdır. Bugün ülkemizde oluşan kalıcı barış ve toplumsal huzur umudunun, toplumun bütün kesimlerinin kendisini güvende hissettiği ve geleceğe umutla baktığı bir anlayışla güçlenmesini önemsiyoruz. Bizim beklentimiz çok açık. Huzur kalıcı olsun, güven ortamı güçlensin, hukuk ve ekonomik istikrar sağlansın; bölgenin büyük ekonomik potansiyeli harekete geçirilsin. Çünkü artık bölgemizde çatışmaların değil ticaretin, belirsizliğin değil yatırımın, göçün değil istihdamın konuşulmasını istiyoruz. Bunun en önemli ayaklarından biri de sınır ticaretidir" dedi.

İran, Irak ve Suriye ile sınır kapılarının ticarete daha etkin ve hızlı şekilde açılmasının sadece tüccara değil, Diyarbakır'dan Mardin'e, Şırnak'tan Hakkari'ye kadar bütün bölge ekonomisine nefes aldıracağını kaydeden Ebedinoğlu, "Sınır ticareti demek; daha fazla iş, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha güçlü bir esnaf demektir. Diyarbakır'ın Ortadoğu'ya açılan güçlü bir ticaret merkezi olması için lojistik altyapımızın güçlendirilmesini, sınır kapılarındaki işlemlerin hızlandırılmasını ve bölge esnafının bu ticaretten daha fazla pay almasını istiyoruz. Bakanım; biz esnaf olarak çatışmadan değil, ticaretten kazanmak istiyoruz. Gençlerimizin geleceğini göçte değil, kendi şehirlerinde kurmasını istiyoruz. Eğer kalıcı huzuru ekonomik kalkınmayla desteklersek, Diyarbakır sadece huzurun değil; ticaretin, üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın da merkezi olabilir. Biz esnaf ve sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece katkı sunmaya, üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Talebimiz nettir. Huzur, güven, hukuk ve ticaretin önündeki engeller kaldırılsın. Bölge insanı, esnafı ve gençleri artık geleceğe umutla baksın" ifadelerini kullandı.