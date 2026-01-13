Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor - Son Dakika
Ekonomi

Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor

Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor
13.01.2026 08:30
ABD-İran gerilimi, Fed'e dair belirsizler ve Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 4 bin 606 dolar, gram altın 6 bin 391 TL, ons gümüş 86.02 dolar ve gram gümüş 119.1 TL ile rekora yakın seyretti. ABD merkezli banka Citi ise hedef çıtasını yükseltti. Banka 3 aylık senaryoda ons altın için 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar seviyesini öngördü.

ABD- İran gerilimi, Fed'e dair belirsizlikler ve Trump'ın İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı güvenli liman talebini artırırken, ons altın önceki seansta görülen rekor seviyelere yakın 4 bin 600 dolar civarında yatay seyretti; piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklanırken, ay sonunda Fed'in faizi sabit tutması, yıl içinde ise iki indirim olasılığının fiyatlanması altındaki alımları destekliyor.

CITI ALTIN VE GÜMÜŞTE HEDEF ÇITASINI YÜKSELTTİ

ABD merkezli banka Citi, kısa vadeli piyasa öngörülerini güncelleyerek altın ve gümüşte hedef seviyelerini yukarı çekti. Banka, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını canlı tutmayı sürdüreceği değerlendirmesini yaparken, 0-3 aylık ana senaryosunda ons altın için 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar hedefi öngördü.

Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor

12 OCAK 2026 ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 594 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 575 dolar, en yüksek de 4 bin 606 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 595 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 367 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 347 lira, en yüksek de 6 bin 391 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 375 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKORA YAKIN SEYRETTİ

Gümüş, ons başına 86 doların üzerinde kalarak rekor seviyelere yakın seyretti. Ons gümüş güne 85,17 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,43 dolar, en yüksek de 86,02 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 85,61 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 117,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,5 lira, en yüksek de 119,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 118,71 liradan alıcı buluyor.

