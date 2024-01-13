 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DHMİ, 5 Havalimanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

DHMİ, 5 Havalimanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) yapımını tamamladıklarını belirtti. Keskin, tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, DHMİ'nin çevre dostu projeleri arasında elektrikli araçlara dönüşüm çalışmaları ve uçak yakıt hidrant sistemi faaliyete geçmesi de yer alıyor. DHMİ, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

DHMİ, 5 Havalimanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı
13.01.2024 - 16:41,
Abone Ol

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) yapımını tamamladıklarını belirterek, "Tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Keskin, X sosyal medya platformundan, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında DHMİ'nin attığı adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık" anlayışını DHMİ olarak faaliyetlerinde ilke edindiklerini vurgulayan Keskin, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında bu amaca yönelik projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini bildirdi.

Keskin, havalimanlarında yapılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarla çevreyi koruyup, enerji maliyetlerini azalttıklarının altını çizerek, "Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali yapımını tamamladık. Tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Togg hizmet ağına dahil edildi

Havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için çalıştıklarını belirten Keskin, 15 Togg'un hizmet ağına dahil edildiğini, bu sayının artırılmasına çalıştıklarını dile getirdi.

Keskin, Antalya Havalimanı'nda yapımı devam eden Uçak Yakıt Hidrant Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle, park pozisyonundaki uçaklara, bu sistemden yakıt ikmali yapılacağı bilgisini vererek, "Bu sayede, apronda yer emniyeti büyük oranda artacak ve araç trafiği yoğunluğu asgariye inerek çevre kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Keskin, bu alanda kurum tarafından yapılan diğer projelere ilişkin şunları kaydetti:

"TÜBİTAK-MAM ile Gaziantep, Erzurum, Ordu- Giresun ve Muğla'daki Milas- Bodrum havalimanlarında 'İklim Değişikliği Stratejileri Hazırlama Projesi'ni başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu projeyle bu havalimanlarına özgü 'İklim Değişikliği Stratejileri Dokümanları' hazırlanarak, karbon azaltımına yönelik projeksiyonlar elde edildi. Havalimanlarımızda ARFF (Havalimanı Kurtarma Yangınla Mücadele) araçlarının günlük kontrolleri sırasında kullanılan suyun geri dönüşümü için, suyun ARFF ikmal havuzunda toplanması sağlanarak su tasarrufu hedefleyen proje hayata geçirildi. DHMİ, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında, 2023'te Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda 50 havalimanını çeşitli seviyelerde sertifikalandırdı. Bu sayede, DHMİ küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA sertifikasına sahip olan havalimanı işletmecisi kuruluş oldu. Türkiye de Fransa'dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke oldu."

DHMİ olarak 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Keskin, bu kapsamda Toulouse Deklarasyonu'na taraf olduklarını hatırlattı. Keskin, "Daha temiz ve yeşil bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaşım, Çevre, Havacılık, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DHMİ, 5 Havalimanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: DHMİ, 5 Havalimanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement