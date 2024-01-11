Dicle Elektrik, 2024 ve 2025\'te 16,5 milyar liralık yatırım yapacak

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, 2024 ve 2025'te 16,5 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Atalay, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, Dicle Elektrik'in başta 2023 olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarını ve önümüzdeki dönemler için hedeflerini açıkladı.

Dicle Elektrik'in Türkiye'nin 2'nci büyük elektrik dağıtım şirketi olduğunu aktaran Atalay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde 59 ilçede 6,4 milyon nüfusa ve 2,3 milyon aboneye hizmet verdiklerini söyledi.

Hizmet verdikleri bölgede kayıt dışı 8,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketiminin önüne akıllı şebekeler kurarak geçtiklerini ifade eden Atalay, "Bugüne kadar bölgemiz için teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız kapsamında 27,4 milyar lira yatırımda bulunduk. Yatırım ve saha çalışmalarımızla yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüzde 42,8'e indirmeyi başardık. Kayıp-kaçakla mücadele kapsamında sahada gerçekleştirdiğimiz etkin çalışmalar ve teknoloji odaklı yatırımlarla son 10 yılda toplam 165 milyar lira değerinde kaçak enerji tüketimini önleyerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olduk." dedi.

Atalay, yapılan yatırımlar kapsamında 4 bin 500 kilometre enerji nakil hattı, 1500 kilometre aydınlatma şebekesi yapıldığını ve bütün şebekelerini akıllı şebekeler kurarak dönüştürdüklerini belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında 16,5 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte bölgede 4 binin üzerinde kırsal mahalle ve köy bulunduğunu söyleyen Atalay, kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli enerji misyonuyla söz konusu bölgelere yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktardı.

Kaçak elektrik kullanımı büyük ölçüde tarım arazilerinde gerçekleşiyor

Ülke çapında tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 47'sinin Dicle Elektrik faaliyet bölgesinde tüketildiği bilgisini paylaşan Atalay, kaçak elektrik kullanımının büyük ölçüde tarım arazilerinde yapılan bu sulamalar esnasında gerçekleştiğini belirterek, "Birçok üretici, tarlasında elektrik kullanarak sondaj kuyularından çıkardığı yeraltı suyu ile sulama yapıyor. Bu sular, yerin 600-700 metre derinliklerine kadar açılan kuyulardan çekilmekte. Bu durum, kaçak tüketimlerle de birleştiğinde enerji maliyetlerini çok daha artırıyor." dedi.

Atalay, Atatürk Barajı'ndan 2022'de 3,5 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve hizmet verdikleri bölgede ise 7 milyar kilovatsaat enerji tüketimi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Barajın ürettiği enerjinin 2 katından fazla bir tüketim, bölgemizdeki tarım alanlarında yapılıyor. Sulama kanallarının yetersizliği sebebiyle de yer üstü suları etkin olarak kullanılamıyor. Dolayısıyla bölgemizdeki sorun elektrik değil, sulama sorunudur. İlgili kurumların çözüm önerilerini ivedi olarak hayata geçirmeleri hayati önem arz ediyor." diye konuştu.

Tarımsal sulama kaynaklı tahsilat sorununa da değinen Atalay, çiftçilerin bir kısmının elektrik faturalarını ödemediğini aktararak, "Geçen yıl çıkardığımız faturalardan yaptığımız tahsilat oranı yüzde 50 civarında. Biz vatandaşın ihtiyacının su olduğunu biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hayata geçireceği projelerle elektrik kullanımı minimuma geçecek. Ama biz Dicle Elektrik olarak elektriği günlük alıyoruz, günlük ödüyoruz. Vatandaşımızın, çiftçimizin aldığı elektriğin bedelini ödemesi gerekiyor yoksa bizim faaliyetlerimizi sürdürmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Atalay, bu yıl borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik sağlanmayacağını, borcunu ödeyen çiftçilere ise teşvik amaçlı yakıtı, kurulumu, bakımı, taşınması gibi gerekli işlemlerini de gerçekleştirerek jeneratör vereceklerini söyledi.

İnsanı merkez alan ve doğaya saygıyı gözeten çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirten Atalay, gençlerin eğitimine, meslek liseleri ve üniversite işbirlikleriyle katkı sağladıklarını dile getirdi.

Atalay, bu kapsamda geçen yıl 190 lise ve 11 üniversite öğrencisine staj imkanı sağladıkları bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

" Diyarbakır'da Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu içinde Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi kurduk. Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası projelerini de hayata geçirdik. Şırnak Silopi'de ise bilgisayar, çalışma ve sosyal alanlar içeren Z Kütüphane'yi kurduk. Bununla birlikte üniversite-sanayi işbirliklerine de imza atarak Dicle Üniversitesi'ne iki laboratuvar kazandırdık. Fakülte yönetiminin belirlediği alanda kurulan bilgisayar laboratuvarının yanı sıra dağıtım sistemleri laboratuvarını da işbirliği protokolümüz çerçevesinde öğrencilerin kullanımına sunduk."