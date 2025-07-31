Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı

Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı
31.07.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Haziran 2025'te dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 38,8 arttı. İhracat 20,5 milyar dolara çıkarken, ithalat 28,6 milyar dolara yükseldi. İlk 6 ayda dış ticaret açığı 49,4 milyar doları aştı. Almanya'ya ihracat artarken, Çin'den yapılan ithalat rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran 2025'te dış ticaret açığı yüzde 38,8 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 15,2 yükselişle 28,6 milyar dolara ulaştı.

Aynı ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,4'ten yüzde 71,5'e geriledi. Ocak-haziran döneminde toplam dış ticaret açığı yüzde 16,3 artarak 49,4 milyar doları buldu. Bu dönemde ihracat 131,4 milyar dolar, ithalat ise 180,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ TABLO DAHA DENGELİ

Haziran ayında enerji ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat yüzde 8,1 artışla 19 milyar dolara, ithalat ise yüzde 16,9 artışla 22,5 milyar dolara çıktı. Bu kalemler hariç tutulduğunda dış ticaret açığı 3,5 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 oldu.

İMALAT SANAYİSİNİN DIŞ TİCARETTEKİ AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Haziran ayında yapılan ihracatın yüzde 94,8'i imalat sanayisi ürünlerinden oluştu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 2,9; madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Aynı dönemde ithalatın yüzde 67,6'sı ara malları, yüzde 14,6'sı sermaye malları ve yüzde 17,6'sı tüketim mallarından oluştu.

ALMANYA İHRACATTA LİDER, ÇİN İTHALATTA ZİRVEDE

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,7 milyar dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. İthalatta ise ilk sırada 3,8 milyar dolarla Çin yer aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplamın yüzde 30'unu oluştururken, ithalatın yüzde 43,3'ü bu ülkelerden yapıldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SINIRLI KALDI

Haziran ayında ihracatın yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluştururken, ithalatta bu oran yüzde 10 oldu. Yılın ilk yarısında yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,5; ithalattaki payı ise yüzde 10,9 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DE TABLO BENZER

Özel Ticaret Sistemi kapsamında değerlendirildiğinde haziran ayında ihracat yüzde 7,7 artarak 18,4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 14,9 yükselerek 26,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 36,8 artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,5'e düştü. Ocak-haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 14,3 artışla 49,4 milyar dolar oldu.

Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, Üretim, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor ''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor 8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:44
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:09
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
15:05
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:47
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 11:41:26. #7.12#
SON DAKİKA: Dış ticaret açığında alarm zilleri! Haziranda 8 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.