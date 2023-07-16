Doğal Gaz ÖTV Tutarında Artış - Son Dakika
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Doğal Gaz ÖTV Tutarında Artış

16.07.2023 13:33

Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile doğal gazın standart metreküp başına ÖTV tutarı 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda kullanılan doğal gazın metreküp başına ÖTV tutarı ise 2,7944 lira olarak belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DOĞAL GAZDA ÖTVTUTARI 0,0747 LİRA

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

METREKÜP BAŞINA 0,0230 LİRAYDI

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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