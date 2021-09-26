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Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar - Son Dakika

Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar

26.09.2021 09:21

Yaşadıkları kazalarda paramparça olmaları ile bilinen, 'hastası' olanlar tarafından tercih edilen "Doğan" ve "Şahin" model araçların fiyatı cep yakmaya başladı. Bu otomobillerin 40-60 bin TL arasında satılması şaşkınlığa yol açtı. Söz konusu araçları satanlar bile değerinin bu fiyat aralığında olmadığını söylüyor.

Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'ndaki Doğan ve Şahin model otomobillerin fiyatından alıcılar da satıcılar da şikayetçi. Pandeminin başında peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobiller, önlenemez fiyat artışının ardından duraklama dönemine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altına arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor. Alıcı ve satıcılar fiyat konusunda anlaşamayınca piyasadaki durgunluk da devam ediyor. Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'nda el değiştiren Doğan, Şahin ve Kartal otomobiller 40 bin TL ile 60 bin TL arasındaki fiyatlara satışa sunulması iki tarafı da memnun etmiyor.

"BU ARABALAR BENCE 40-45 BİN TL ETMEZ"

48 bin TL'ye ilana koyduğu arabasının piyasası hakkında konuşan 21 yaşındaki oto satıcısı Mehmet Eren Devranlı, "99 model Doğan arabam var. 15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL'den 48 bin TL'ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan'a 50 bin TL istenmez. Emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, 'Doğan'a bu kadar para verilmez' diyorlar. Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim. 2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL'ydi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor" dedi.

Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta: 60 bin TL istiyorlar

"1 AYDIR ARABA ARIYORUM"

100 bin TL'lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, "2. el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek. Fiyatlar inmiyor. Her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım. 100 bin TL bütçem var. O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin'e 50-60 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum" diye konuştu.

Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta: 60 bin TL istiyorlar

"50 BİN TL'YE 1999 MODEL DOĞAN SATIYORUM"

50 bin TL'ye Doğan marka otomobil satan Ufuk Kaçak, "Piyasa hala durgunluğunu koruyor. Piyasa hareketlenince güzel satışlar bekliyoruz. Galiba şu anda kimse risk almak istemiyor. Yatırım yapmıyorlar. Araçlara yatırım yapılabilir ama herkes bizim gibi düşünmüyor. Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum. İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun. 'Doğan ve Şahin'e 50 bin TL istiyor' diyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL'ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Arabalarımı soran oluyor ama piyasada hareketlilik olmadığı için satışlar seyrek gidiyor" şeklinde konuştu.

Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta: 60 bin TL istiyorlar

"DÜN SATTIĞIM ARABANIN AYNISINI SATTIĞIM PARAYA ALAMIYORUM"

35 bin TL civarında bir araba baktığını dile getiren Seyfi Arslan ise şunları söyledi:

"Dün 34 bin 700 TL'ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL'ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz."

Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar

Doğan Şahin, Türk Lirası, Otomobil, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Kamil Toygar : Üretim olmayıp devletin tek geliri vergi olunca ve devletin borçları aşırıya kaçınca vergi üstüne vergi sıfır araç fiyatları uçunca vergilerle bit pazarına Nur yağdı satan da haklı satsa yerine araç alamıyor bir aralar eski araçları trafikten çekmek için kampanyalar vergi indirimleri vardı şimdi yollarda özellikle küçük yerlerde farı yok kapısı iple bağlı araçlar çoğaldı Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar - Son Dakika
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