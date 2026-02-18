Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 6,99 Artış Gösterdi

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den ocakta yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,99'luk artışla 886 milyon 659 bin 990 dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2025'in ocak ayında 828 milyon 706 bin 40 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yılın aynı dönemindeki dış satımda yüzde 6,99 artış yakaladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den geçen ay çeşitli ülkelere 886 milyon 659 bin 990 dolarlık ürün pazarlandı.

Bölgenin ihracat lideri Mersin oldu

Sektör ve ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'deki firmalar, ocakta 373 milyon 22 bin 20 dolarlık dış satım yaptı.

İhracatını 2025'in ocak ayına göre yüzde 25 artıran Mersin, bölgede en fazla dış satım kaydedilen il oldu.

Kentten yapılan dış satımda, yüzde 73,6'lık artış yakalanan yaş meyve ve sebze grubu 174 milyon 101 bin 380 dolarla ilk sırada yer aldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 69 milyon 427 bin 880 dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 23 milyon 908 bin 270 dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Depremlerden etkilenen Hatay dış satımı kısmen korudu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın ocak ayındaki ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 2,2 azalışla 245 milyon 111 bin 390 dolar kaydedildi.

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında 119 milyon 276 bin 490 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'da yüzde 21,9'luk artış gösterip 64 milyon 390 bin 710 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan meyve sebze grubunu, 9 milyon 572 bin 60 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Adana'nın meyve sebze sektörü ihracatını artırdı

Adana'dan yılın ilk ayında 256 milyon 416 bin 830 dolarlık ihracat yapıldı.

Kentte kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı 51 milyon 316 bin 150 dolarla ilk sırada yer aldı.

Tekstil ve ham maddeleri grubunun 35 milyon 940 bin 120 dolarla ikinci sırada olduğu ihracat döneminde, yaş meyve sektörünün dış satımı yüzde 45,9'luk artışla 35 milyon 910 bin 330 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

Osmaniye yeni yıla düşüşle başladı

Osmaniye'den ocak ayında 12 milyon 109 bin 750 dolarlık ürün pazarlandı, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azaldı.

Kentin dış satımında 5 milyon 136 bin 340 dolarla ilk sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünü, 4 milyon 100 bin 780 dolarla çelik sektörü ve 867 bin 840 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.