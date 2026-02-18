Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 6,99 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 6,99 Artış Gösterdi

18.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'nin ocak ihracatı 886 milyon dolara ulaştı, Mersin lider oldu.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den ocakta yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,99'luk artışla 886 milyon 659 bin 990 dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2025'in ocak ayında 828 milyon 706 bin 40 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yılın aynı dönemindeki dış satımda yüzde 6,99 artış yakaladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den geçen ay çeşitli ülkelere 886 milyon 659 bin 990 dolarlık ürün pazarlandı.

Bölgenin ihracat lideri Mersin oldu

Sektör ve ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'deki firmalar, ocakta 373 milyon 22 bin 20 dolarlık dış satım yaptı.

İhracatını 2025'in ocak ayına göre yüzde 25 artıran Mersin, bölgede en fazla dış satım kaydedilen il oldu.

Kentten yapılan dış satımda, yüzde 73,6'lık artış yakalanan yaş meyve ve sebze grubu 174 milyon 101 bin 380 dolarla ilk sırada yer aldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 69 milyon 427 bin 880 dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 23 milyon 908 bin 270 dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Depremlerden etkilenen Hatay dış satımı kısmen korudu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın ocak ayındaki ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 2,2 azalışla 245 milyon 111 bin 390 dolar kaydedildi.

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında 119 milyon 276 bin 490 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'da yüzde 21,9'luk artış gösterip 64 milyon 390 bin 710 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan meyve sebze grubunu, 9 milyon 572 bin 60 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Adana'nın meyve sebze sektörü ihracatını artırdı

Adana'dan yılın ilk ayında 256 milyon 416 bin 830 dolarlık ihracat yapıldı.

Kentte kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı 51 milyon 316 bin 150 dolarla ilk sırada yer aldı.

Tekstil ve ham maddeleri grubunun 35 milyon 940 bin 120 dolarla ikinci sırada olduğu ihracat döneminde, yaş meyve sektörünün dış satımı yüzde 45,9'luk artışla 35 milyon 910 bin 330 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

Osmaniye yeni yıla düşüşle başladı

Osmaniye'den ocak ayında 12 milyon 109 bin 750 dolarlık ürün pazarlandı, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azaldı.

Kentin dış satımında 5 milyon 136 bin 340 dolarla ilk sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünü, 4 milyon 100 bin 780 dolarla çelik sektörü ve 867 bin 840 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Osmaniye, İhracat, Ekonomi, Mersin, Adana, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 6,99 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti

10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım Galatasaray’ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
10:06
Mourinho’dan Galatasaray’ın Juventus’u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:33:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 6,99 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.