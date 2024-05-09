Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz\'den Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 56 artarak 44 milyon 292 bin 248 dolara ulaştı. Bölgeden 19 ülkeye 8 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildi ve bu ihracattan 44 milyon 292 bin 248 dolar gelir sağlandı. Rusya Federasyonu, Türk somonu ihracatında ilk sırada yer aldı. Trabzon'dan yapılan ihracatın yüzde 65'i gerçekleştirildi ve bu ihracatın miktarda yüzde 88, değerde ise yüzde 41 artış gözlendi.

09.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 56 artarak 44 milyon 292 bin 248 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 19 ülkeye 8 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 44 milyon 292 bin 248 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 4 bin 89 ton karşılığı 28 milyon 479 bin 226 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 111, değerde de yüzde 56 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, bölge ihracatında Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizden yılın 4 ayında Rusya Federasyonu'na 28 milyon 856 bin 841 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 8 milyon 980 bin 729 dolarla Vietnam, 3 milyon 123 bin 818 dolarla Japonya takip etti. Bu dönem geçen yılın aynı döneminden farklı Mısır, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Filipinler, Malezya, İspanya, Kenya, Fransa ve Danimarka'ya da dış satım gerçekleştirildi."

Bölge ihracatının yüzde 65'i Trabzon'dan

Bölge ihracatının değerde yüzde 65'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Trabzon'dan ocak-nisan döneminde 5 bin 592 ton Türk somonu ihraç edilerek karşılığında 28 milyon 679 bin 781 dolar kazanıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde 2 bin 974 tonluk Türk somonu ihracatından 20 milyon 304 bin 9 dolar gelir elde edilmişti." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 88, değerde ise yüzde 41 arttığına dikkati çekti.

İhracattaki artışının sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, Türk somonu ihracatından beklentinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, İhracat, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement