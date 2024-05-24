Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Getirilen Yasağın Kaldırılmaması Tepki Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Getirilen Yasağın Kaldırılmaması Tepki Çekti

Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Getirilen Yasağın Kaldırılmaması Tepki Çekti

1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın 10 aydır kaldırılmaması, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün önde gelen 20 kurumunun tepkisine neden oldu. Kurumlar, ortak bildiride yasağın hemen kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, tarım ürünlerindeki ihracatın üreticilerin sigortası olduğunu belirtti. Bildiride ayrıca, yasağın sektöre 400 milyon avro civarında bir kayıp yaşattığı ifade edildi.

24.05.2024 21:25
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1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın 10 aydır kaldırılmaması tepkisini çekti. 20 kurumun imza attığı ortak bildiride, yasağın hemen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Türk zeytin ve zeytinyağı sektörüne yön veren 20 kurum, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ev sahipliğindeki toplantıda buluştu. Kurumlar, bir bildiri yayınlayarak, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki yasağın hemen kaldırılması talebinde bulundu. Ortak bildiride, tarım ürünlerindeki ihracatın üreticilerin sigortası olduğu, üreticilerin elinden sigortasının alınmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Bu süreçteki kaybımız 400 milyon avro civarında oldu"

20 kurumun imza attığı ortak bildiride, "2023-24 sezonunda, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin belirlediği 185 bin ton rekolte ve bir önceki rekor üretimin olduğu yıldan 170 bin ton devir stoku ve Suriye'den gelen 30 bin tonla beraber 385 bin ton zeytinyağı arzı oluşmuştur. Tahmini 60 bin ton zeytinyağı ihracatı ve 125 bin ton tüketim ile önümüzdeki sezona 200 bin ton zeytinyağı stoku devredecektir. Bu miktar iç piyasanın ihtiyacını rahatlıkla karşılayacağı gibi, ihracat yapılmasına da imkan sağlayacaktır. İspanya ve diğer üretici ülkelerde yaşanan rekolte kayıpları ve ülkemiz üretimindeki artış ülkemizin ihracat yapması için önemli bir fırsat sundu. Dünya fiyatları 10 Avro seviyesindeyken ve bu yüksek fiyatlarla ihracat yapabilecekken fırsat kaçırılmaya devam etmektedir. Zeytinyağı ihracat kısıtlaması zeytinyağlarının uygunsuz şartlarda stoklanmasını ve kalite kaybını beraberinde getirdi. Bu süreçteki kaybımız 400 milyon avro civarında oldu" görüşüne yer verildi.

"Tedbir kararı alındığında 180 TL olan zeytinyağı 350 TL seviyelerine çıktı"

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen tedbirin iç piyasada fiyatların düşmesi amacıyla alındığına dikkat çekilen açıklamanın devamında, "Tedbir kararı alındığında 180 TL olan zeytinyağı fiyatı düşmek bir tarafa 350 TL seviyelerine çıkmıştır. İhracatımız 2022/23 sezonunda 150 bin ton iken, 2023-24 sezonunda yüzde 70 civarında kan kaybetmiştir. Tedbir kararı nedeniyle zarar gören sadece ihracatçı olmadı. Üretici ürünlerini ihracatçılara satamadığı için üreticilerimizde gelir kaybına uğradı. Her şeyden önce Türkiye ve Türk zeytinyağı ihracatçıları, ihraç pazarlarında itibar kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de 2024/25 sezonunda 400 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor

Türk zeytincilik sektörünün 20 güçlü kurumu ortak bildiride, Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketiminin 120 bin ton seviyesinde olduğuna dikkat çekerken, 2024-25 sezonuna ilişkin bir projeksiyon ortaya koydu.

Açıklamanın devamında, "2024-25 200 bin ton civarı bir stokla giriyoruz. 50 bin ton Afrin zeytinyağını ve beklenen 400 bin tonun üstündeki rekolteyi dikkate aldığımızda 600-650 bin ton zeytinyağı varlığıyla karşı karşıyayız. Bu zeytinyağını koyacak tank kapasitemiz bile yok. Bu şartlarda zeytinyağlarımız hızla değer kaybedecek ve sızma zeytinyağlarımız rafinajlığa dönüşecektir. Ağaçlar tam verime geçtiğinde 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi öngörülmektedir. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracatçılarımız ve üreticilerimizin teşvik edilmesi büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Aksi takdirde 1980'li yıllarda zeytin ağaçlarını kesen üreticilerimiz, içi kan ağlayarak mevcut zeytin ağaçlarını da kesmek zorunda kalacaktır. Üreticileri zeytin ağaçlarını kesmek zorunda bırakmamalıyız. Dünya genelinde de zeytinyağı rekoltesi yüksek olduğu için ihracat fiyatlarının düşmesi söz konusu olacaktır. Tedbir kararı devam ettiği takdirde sektörün tüm paydaşları ve ülkemiz kaybedecektir" denildi.

Bildiriye imza atan 20 kurum şöyle:

"Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği, Burhaniye Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu, Manisa Ticaret Borsası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Söke Ticaret Borsası, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tire Ticaret Odası ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatına Getirilen Yasağın Kaldırılmaması Tepki Çekti - Son Dakika

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