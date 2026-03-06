Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı - Son Dakika
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
06.03.2026 09:03
Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması ve petrol fiyatlarının yükselmesi küresel piyasaları sarsarken dolar/TL kuru da tarihi bir seviyeye ulaştı. Dolar, 44,0780 lirayı görerek Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Merkez Bankası'nın savaşın başından bu yana piyasaları rahatlatmak için 12 milyar dolar sattığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yedinci gününde bölgede gerilim artarken finansal piyasalarda da dalgalanma yaşandı. Güvenli liman talebinin yükselmesiyle birlikte dolar küresel para birimleri karşısında değer kazandı.

İRAN'IN YENİ SALDIRILARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Tahran yönetimi, Körfez bölgesinde yeni füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın bir sonraki liderinin belirlenmesi sürecinde rol almak istediğini ifade etti. Trump, merhum dini liderin oğlu Hamaney'i olası bir aday olarak görmediğini söyledi.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Ortadoğu'daki gerilim petrol fiyatlarını da yukarı çekti. Yükselen petrol maliyetleri küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırırken piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler özellikle petrol ithalatına bağımlı ekonomilerin para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Piyasalarda daha önce Temmuz ayında beklenen Fed faiz indirimi beklentileri Eylül veya Ekim ayına ertelendi. Doların bu hafta euro karşısında en fazla değer kazanan para birimi olması da dikkat çekti. Analistler, Avrupa ekonomilerinin Ortadoğu petrolüne yüksek bağımlılığının bu yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

DOLAR/TL'DE TARİHİ REKOR

Türk Lirası karşısında son günlerde nispeten yatay bir seyir izleyen dolar, dört günlük direncini kırarak 44,0780 liraya kadar yükseldi. Böylece dolar/TL kuru tarihi zirvesini yenilemiş oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşı nedeniyle artan finansal oynaklığa karşı iki önemli adım attı. Banka, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini ve Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı. Merkez Bankası'nın bankaları yüzde 40 seviyesinden fonlamaya başlamasıyla birlikte faizlerde yükseliş görülürken mevduat faizlerinin de arttığı ifade edildi.

DÖVİZ TALEBİNE YENİ DENGE

Devreye alınan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri sayesinde dövize ihtiyaç duyan şirketlerin doğrudan serbest piyasaya yönelmesi yerine Merkez Bankası üzerinden döviz temin edebileceği belirtildi. Ekonomistler, bu adımın piyasadaki döviz talebini dengelemeyi hedeflediğini ifade ediyor.

MERKEZ BANKASI 12 MİLYAR DOLAR SATTI

Türkiye, İran'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmaları sırasında liranın istikrarlı kalmasını sağlamak için döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 12 milyar dolar harcadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tl karşısında tarihi zirveye ulaşmayan millet kalmadı türkler dışında zaten :) 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
