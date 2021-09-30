Üye Girişi
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

30.09.2021 17:30
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar açılışın ardından stantları gezdi. 160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıkları ve neler başarabilecekleri ortaya konuldu. Kadın Kooperatiflerinin ürünlerinin satışa çıkarılacağı 'Emekçi Bakkal' başta olmak üzere, ilçenin en büyük zenginliklerinden Hicaz Narı, Nar ekşisi, Nar Suyu, Zeytin, Zeytin Yağı ile zirvede yerini alan Döşemealtı Belediyesi, tarım projeleri ve çalışmalarıyla beğeni aldı.

Döşemealtı Belediyesi'nin standını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, parti yöneticilieri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekilere, nar suyu ikram edildi.

Zirvede paylaşılacak her fikrin Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlar olduğunu dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,"Döşemealtı, sanayisi kadar kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Belediye olarak güçlü bir tarım politikasıyla ilçemizi tarımsal anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır. Tarım Zirvesi'nde Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi 17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı 17:09 Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi
17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu         
17:16
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
Tam 10 metre derine inmiş! Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuda ölü bulundu Tam 10 metre derine inmiş! Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuda ölü bulundu         
16:55
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement