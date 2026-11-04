DSİ\'nin damperli iş makinesi sayısı 734\'e ulaştı, 150 yeni araç teslim alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşlerine (DSİ) teslim edilen yeni araçlarla damperli iş makinesi sayısının 584'ten 734'e yükseldiğini belirterek, "Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı." dedi.

Yumaklı, DSİ Etlik Tesisleri'ndeki makine parkında 150 iş makinesinin teslim edildiği törene katıldı.

Buradaki konuşmasında iklim koşullarındaki değişikliği takip ettiklerini dile getiren Yumaklı, suyun tarım, içme suyu ve üretim için doğru şekilde değerlendirilmesi, yoğun yağışların taşkına dönmesini engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, DSİ'nin, çalışmalarıyla ülkenin su kaynaklarını geliştirme, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve afet riskini engellemede çok önemli bir görevi icra ettiğini belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2026 Su Yılı Raporu'na göre 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetrelik yağış kaydedildiğini ifade etti. Bu miktarın uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde olduğunu, geçen su yılına göre artışın yüzde 76 olarak gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları yaparken erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp kurumlar arası haberleşmeyi de güçlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (TEUS) bu hazırlığın önemli bir parçası olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık olarak izleniyor. Taşkın ihtimali oluştuğunda da vatandaşlarımızı, yerel yönetimleri ve ilgili kurumları hem SMS hem de diğer uyarı kanallarıyla bilgilendiriyoruz. Erken haber, doğru yerde, doğru zamanda müdahale demektir."

"11 bin 466 taşkın kontrol tesisi tamamlandı"

Taşkın kontrol tesislerine ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "Bugüne kadar bütün ülke çapında 11 bin 466 taşkın kontrol tesisi tamamlandı. Bunlardan yaklaşık 6 bin 500'ü son 24 yılda gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz 1000 taşkın kontrol tesisini daha faaliyete almak." diye konuştu.

Teslim edilen iş makinelerinin hem taşkın çalışmalarındaki kapasiteyi artıracağını hem de ekiplerin sahadaki çalışmalarında önemli görevler icra edeceğini dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"150 yeni iş makinesiyle dere yataklarından çıkarılan rüsubat ve diğer malzemelerin de nakli daha verimli şekilde yapılacak. Ekiplerimizin çalışma alanıyla döküm depo veya depolama noktası arasındaki taşıma gücü de artacak. Yeni araçlarla ne oldu? Damperli iş makinesi sayımız 584'ten 734'e yükselmiş oldu. Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı. Yani maliyetinin yaklaşık 3 katı kadar bir faydaya denk geliyor. DSİ, böylece kendi envanterine önemli bir yatırım yapıp fayda sağlamış, kazanç sağlamış oldu."

"Makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, bu makinelerin yalnızca DSİ'nin kendi asli işlerinde değil, ihtiyaç halinde kimi zaman orman yangınlarında, kimi zaman da farklı olaylarda kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Şiarımız şu, devletimiz ve devletimizin bütün kurumları vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda aynı yerde omuz omuza mücadele etmek ve hizmet vermek durumunda. Makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Riskleri azaltan yatırımları yapmaya ve uygulamaya almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her ihtiyacı olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi de herhangi bir problem oluşturacak her hususu DSİ'nin iş tanımı bağlamında önceden tahmin etmeye, önceden o hususları ortadan kaldırmaya da devam edeceğiz."