DSİ'nin damperli iş makinesi sayısı 734'e ulaştı, 150 yeni araç teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSİ'nin damperli iş makinesi sayısı 734'e ulaştı, 150 yeni araç teslim alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DSİ\'nin damperli iş makinesi sayısı 734\'e ulaştı, 150 yeni araç teslim alındı
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, DSİ Etlik Tesisleri'ndeki törende 150 iş makinesinin teslim edildiğini, damperli iş makinesi sayısının 584'ten 734'e yükseldiğini açıkladı. Yumaklı, son 5 yılda alınan 1141 iş makinesinin şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşlerine (DSİ) teslim edilen yeni araçlarla damperli iş makinesi sayısının 584'ten 734'e yükseldiğini belirterek, "Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı." dedi.

Yumaklı, DSİ Etlik Tesisleri'ndeki makine parkında 150 iş makinesinin teslim edildiği törene katıldı.

Buradaki konuşmasında iklim koşullarındaki değişikliği takip ettiklerini dile getiren Yumaklı, suyun tarım, içme suyu ve üretim için doğru şekilde değerlendirilmesi, yoğun yağışların taşkına dönmesini engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, DSİ'nin, çalışmalarıyla ülkenin su kaynaklarını geliştirme, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve afet riskini engellemede çok önemli bir görevi icra ettiğini belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2026 Su Yılı Raporu'na göre 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetrelik yağış kaydedildiğini ifade etti. Bu miktarın uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde olduğunu, geçen su yılına göre artışın yüzde 76 olarak gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları yaparken erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp kurumlar arası haberleşmeyi de güçlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (TEUS) bu hazırlığın önemli bir parçası olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık olarak izleniyor. Taşkın ihtimali oluştuğunda da vatandaşlarımızı, yerel yönetimleri ve ilgili kurumları hem SMS hem de diğer uyarı kanallarıyla bilgilendiriyoruz. Erken haber, doğru yerde, doğru zamanda müdahale demektir."

"11 bin 466 taşkın kontrol tesisi tamamlandı"

Taşkın kontrol tesislerine ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "Bugüne kadar bütün ülke çapında 11 bin 466 taşkın kontrol tesisi tamamlandı. Bunlardan yaklaşık 6 bin 500'ü son 24 yılda gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz 1000 taşkın kontrol tesisini daha faaliyete almak." diye konuştu.

Teslim edilen iş makinelerinin hem taşkın çalışmalarındaki kapasiteyi artıracağını hem de ekiplerin sahadaki çalışmalarında önemli görevler icra edeceğini dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"150 yeni iş makinesiyle dere yataklarından çıkarılan rüsubat ve diğer malzemelerin de nakli daha verimli şekilde yapılacak. Ekiplerimizin çalışma alanıyla döküm depo veya depolama noktası arasındaki taşıma gücü de artacak. Yeni araçlarla ne oldu? Damperli iş makinesi sayımız 584'ten 734'e yükselmiş oldu. Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı. Yani maliyetinin yaklaşık 3 katı kadar bir faydaya denk geliyor. DSİ, böylece kendi envanterine önemli bir yatırım yapıp fayda sağlamış, kazanç sağlamış oldu."

"Makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, bu makinelerin yalnızca DSİ'nin kendi asli işlerinde değil, ihtiyaç halinde kimi zaman orman yangınlarında, kimi zaman da farklı olaylarda kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Şiarımız şu, devletimiz ve devletimizin bütün kurumları vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda aynı yerde omuz omuza mücadele etmek ve hizmet vermek durumunda. Makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Riskleri azaltan yatırımları yapmaya ve uygulamaya almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her ihtiyacı olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi de herhangi bir problem oluşturacak her hususu DSİ'nin iş tanımı bağlamında önceden tahmin etmeye, önceden o hususları ortadan kaldırmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTarım ve Orman BakanıEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:30:54. #7.12#
SON DAKİKA: DSİ'nin damperli iş makinesi sayısı 734'e ulaştı, 150 yeni araç teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android