DSO Başkanı Kasapoğlu 4 yılı özetledi, yeni rotayı çizdi

Denizli Sanayi Odası, 2022-2026 çalışma dönemini düzenlenen değerlendirme toplantısıyla tamamladı. Dört yıllık çalışmaları "Birlikte Kurduk, Birlikte Bağladık, Birlikte Dönüştürdük" başlıklarıyla değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bu süreçte Odanın hizmet kapasitesinin genişlediğini, kurumsal yapısının güçlendiğini ve çalışma modelinin dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Şimdi hep birlikte ölçeği büyütme zamanı" dedi.

Denizli Sanayi Odası Çalışma Dönemi Değerlendirme Toplantısı, DSO Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Oda üyeleri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda dört yıllık dönemde hayata geçirilen çalışmalar, geliştirilen hizmet yapıları ve DSO'nun kurumsal dönüşümü değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, geride bırakılan dört yıl boyunca Mecliste Denizli sanayisinin gündemini ortak akılla ele aldıklarını, sanayicilerin sorun ve beklentilerini dile getirdiklerini belirterek Denizli Sanayi Odasının 50 yılı aşan kurumsal birikimine dikkat çekti. Bu dönemde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu ile komisyon ve kurulların Odanın istişare mekanizmalarını güçlendirdiğini ifade eden Sicimli, Meslek Komitelerinin de sektörlerden gelen talep ve önerilerin Odanın gündemine taşınmasında aktif rol üstlendiğini vurguladı.

"Zorlu ekonomik tabloya rağmen beklemedik, çözümün peşinden koştuk"

Açılış konuşmasının ardından DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2022-2026 dönemine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Dört yıllık süreci faaliyetlerin ötesinde DSO'nun çalışma biçiminde yaşanan dönüşüm üzerinden ele alan Kasapoğlu, dönemi "Birlikte Kurduk, Birlikte Bağladık, Birlikte Dönüştürdük" başlıkları altında değerlendirdi. Göreve başladıklarında üyelerin kendisini dinleyen, sorununu kayda geçirmekle yetinmeyerek çözümün peşinden giden üretime, yatırıma, maliyetlere, finansmana erişime, verimliliğe ve ihracata dokunan bir Oda beklentisi taşıdığını ifade eden Kasapoğlu, dört yıllık dönemde salgının artçı etkileri, küresel tedarik sorunları, savaşlar, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin etkili olduğunu söyledi.

"Üyenin ihtiyacına yeni hizmet yapılarıyla karşılık verdik"

Dönüşümün ilk adımını Odanın karar mekanizmalarını daha katılımcı hale getirerek attıklarını belirten Kasapoğlu, üyeyi merkeze alan çalışma anlayışıyla karar süreçlerindeki rolünün güçlendirildiğini ifade etti. Aynı dönemde DSO'nun doğrudan hizmet kapasitesinin de önemli ölçüde genişletildiğini kaydeden Kasapoğlu, Denizli Model Fabrikayı ve Verimlilik Merkezini hayata geçirdiklerini, DSO Akademi, Teşvik Ofisi, DSO MEİP, İtalya İrtibat Ofisi gibi yapıların üyelerin ihtiyaçlarına daha geniş bir alanda karşılık vermek üzere geliştirildiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi Yönetişim Masasının kurulduğunu, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi aracılığıyla da üyelerin vize süreçlerine destek verildiğini aktaran Kasapoğlu, 2022-2023 döneminde yaşanan enerji tedarik sıkıntılarında sanayicinin yanında olduklarını, özellikle boya sektöründeki firmaların ihtiyacı doğrultusunda DEFAŞ aracılığıyla ortak kömür tedariki sağlanarak üretimin devamlılığına katkı sunulduğunu kaydetti. "Bu yapıların her birinin adı ve uzmanlık alanı farklı olabilir. Ancak hepsinin ortak bir amacı var. Üyelerimizin yatırımına, maliyetlerine, verimliliğine, enerji performansına, insan kaynağına ve yeni pazarlara erişimine doğrudan katkı sağlamak" diyen Kasapoğlu, Oda hizmetinin ölçüsünü gerçekleştirilen işlem sayısından çok, bu çalışmaların üyenin işletmesinde oluşturduğu etki üzerinden değerlendirdiklerini vurguladı.

"Sanayiciyi yeni pazarlarla, Denizli'yi yeni iş birlikleriyle buluşturduk"

Dört yıllık dönemin ikinci önemli ayağını kurulan bağlantıların oluşturduğunu belirten Kasapoğlu, Odanın gücünü üyeleri adına açabildiği kapılar üzerinden tarif etti. Kasapoğlu, "Bir Odanın gücü, sahip olduğu binalardan veya düzenlediği etkinliklerden ibaret değildir. Odanın gerçek gücü kurabildiği bağlarda, aynı mesele etrafında buluşturabildiği insanlarda ve üyeleri adına açabildiği kapılarda ortaya çıkar. Biz bu dört yılda üyeyi Odayla, üyeyi üyeyle, sanayiciyi Ankara'yla, Denizli'yi Avrupa'yla bağladık." diye konuştu. Firma ziyaretleri, Meslek Komiteleri, ortak toplantılar ve sektörel buluşmalar aracılığıyla sahadan gelen bilgi ve talepleri Odanın gündemine daha hızlı taşıdıklarını anlatan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin kendi içerisindeki ticaret ve iş birliği kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Savunma ve havacılık sanayii alanında gerçekleştirilen tedarikçi buluşmalarıyla Denizlili firmaların yeni tedarik zincirleriyle buluşmasına katkı sağladıklarını ifade eden Kasapoğlu, Ankara ile ilişkileri de aynı anlayışla yürüttüklerini belirterek Bakanlıklar, kamu kurumları, TOBB ve karar vericiler nezdinde gerçekleştirilen görüşmelerde finansmana erişimden enerjiye, istihdamdan ulaştırmaya, vergiden teşviklere kadar sanayicilerin sorun ve taleplerini ilgili mercilere taşıdıklarının altını çizdi.

"DSO'nun çalışma modelini dönüştürdük"

Stratejik Plan'dan dijital altyapıya, insan kaynağından kamuoyu görünürlüğüne kadar Odanın kurumsal kapasitesinin güçlendirildiğini belirten Kasapoğlu, temsil anlayışındaki değişime de dikkat çekerek, "Sanayicinin sesini duyurmak, kapalı toplantılarda doğru şeyleri söylemekle tamamlanmıyor. Denizli'nin üretim gerçeğini kamuoyuna anlatmak, ekonomik gelişmeleri sanayicinin penceresinden değerlendirmek ve gerektiğinde güçlü biçimde söz söylemek de temsil sorumluluğumuzun parçasıdır" ifadelerini kullandı. Dört yıllık çalışma döneminde hayata geçirilen projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu belirten Kasapoğlu, 2022 ve 2024 yıllarında alınan TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri ile Dünya Odalar Kongresi Odalar Yarışması'nda yeşil dönüşüm alanında elde edilen dünya üçüncülüğünü hatırlattı. Kasapoğlu, "Bu ödülleri bir vitrinin parçası olarak görmüyoruz. Bunlar, Denizli'de kurduğumuz çalışma modelinin ulusal ve uluslararası ölçekte görüldüğünün işaretleridir. Asıl ödülümüz ise üyemizin işine yarayan, firmasına değer katan, önünü açan sonuçlardır" dedi.

"Şimdi Denizli sanayisinin ölçeğini büyütüyoruz"

Sunumunun son bölümünde yeni dönem hedeflerine değinerek dört yılda oluşturulan hizmet ve çalışma kapasitesinin bundan sonraki süreçte Denizli sanayisinin daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına ulaşması için kullanılacağını belirten Kasapoğlu, "Kurduk, bağladık, dönüştürdük, şimdi ölçeği büyütüyoruz." sözleriyle dört yıllık birikimin bundan sonraki aşamasını anlattı. Kasapoğlu, "Burada sözünü ettiğimiz ölçek, önce Odanın büyüklüğü değildir. Bizim esas hedefimiz Denizli sanayisinin teknoloji, katma değer, yatırım ve nitelikli istihdam ölçeğini büyütmektir. Odamızın insan kaynağını, uzmanlığını, fiziki altyapısını ve mali kapasitesini de bu hedefe hizmet etmek için güçlendiriyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda dört yıllık çalışma döneminde hayata geçirilen çalışmaların ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasını "Gelin, kurduğumuz yapıları büyütelim, kurduğumuz bağları güçlendirelim, başlattığımız dönüşümü hızlandıralım. Denizli sanayisinin ölçeğini, teknolojisini ve katma değerini birlikte yükseltelim" sözleriyle tamamladı.

Dört yıllık emeğe teşekkür

Konuşmaların ardından, 2022-2026 çalışma dönemi boyunca emekleri, fikirleri ve destekleriyle Odanın gelişimine ve çalışmalarına katkı sunan DSO Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, Başkan Kasapoğlu ve Toplantı Divanı tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.