Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 150 şehri kapsayan rapora göre, Türkiye'nin iki büyük kenti konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 10 yerleşim yeri arasında yer aldı.

İZMİR İKİNCİ, İSTANBUL DOKUZUNCU OLDU

Son 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 30.8 ile Kanada'dan Halifax oldu. İzmir yüzde 30'luk fiyat artışıyla ikinci sırada , İstanbul yüzde 26.4 ile 9'uncu Ankara ise yüzde 25.8 ile 11'inci sırada yer aldı. Türkiye'deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı etkili oldu.

AVRUPA'DA ARTIŞ TEK, ABD'DE ÇİFT HANE

Kentsel konut fiyatları 150 kentin 139'un da yükselirken, 57'sinde artış oranı yüzde 10'u aştı. Knight Frank raporuna göre, 150 kentte konut fiyatları 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle son bir yılda olarak ortalama yüzde 9.8 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut fiyatlarına bakıldığında Boston'da yüzde 18.6, Washington'da yüzde 16.2, Los Angeles'ta yüzde 18.7, New York'ta yüzde 16.8, Miami'de yüzde 20.1 ve San Francisco'da yüzde 22'lik fiyat artışı görüldü.

Avrupa başkentlerinde ise Paris'te yüzde 4.6, Berlin'de yüzde 8.6, Londra'da yüzde 5, Madrid'de yüzde 2.8 artış yaşandı.

Moskova'da konut fiyatları yüzde 28.8 artarken, St. Petersburg'da ise bu oran yüzde 26.7 oldu. Asya gayrimenkul pazarında ise Seul yüzde 30'luk konut fiyat artışıyla öne çıktı.