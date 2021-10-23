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Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi - Son Dakika

Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi

23.10.2021 15:39

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2021'in ikinci çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösteren şehirleri belirledi. Türkiye'den iki büyükşehir listeye ilk 10'dan girdi. İzmir yüzde 30'luk artışla listede ikinci sırada, İstanbul ise yüzde 26.4 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 150 şehri kapsayan rapora göre, Türkiye'nin iki büyük kenti konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 10 yerleşim yeri arasında yer aldı.

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Son 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 30.8 ile Kanada'dan Halifax oldu. İzmir yüzde 30'luk fiyat artışıyla ikinci sırada , İstanbul yüzde 26.4 ile 9'uncu Ankara ise yüzde 25.8 ile 11'inci sırada yer aldı. Türkiye'deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı etkili oldu.

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Kentsel konut fiyatları 150 kentin 139'un da yükselirken, 57'sinde artış oranı yüzde 10'u aştı. Knight Frank raporuna göre, 150 kentte konut fiyatları 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle son bir yılda olarak ortalama yüzde 9.8 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut fiyatlarına bakıldığında Boston'da yüzde 18.6, Washington'da yüzde 16.2, Los Angeles'ta yüzde 18.7, New York'ta yüzde 16.8, Miami'de yüzde 20.1 ve San Francisco'da yüzde 22'lik fiyat artışı görüldü.

Avrupa başkentlerinde ise Paris'te yüzde 4.6, Berlin'de yüzde 8.6, Londra'da yüzde 5, Madrid'de yüzde 2.8 artış yaşandı.

Moskova'da konut fiyatları yüzde 28.8 artarken, St. Petersburg'da ise bu oran yüzde 26.7 oldu. Asya gayrimenkul pazarında ise Seul yüzde 30'luk konut fiyat artışıyla öne çıktı.

Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi

İstanbul, Türkiye, İzmir, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi - Son Dakika
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