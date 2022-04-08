Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı

08.04.2022 15:44
Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce prototipini tanıttığı ve dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsleri, EGO Genel Müdürlüğü'ne bu ay içerisinde teslim edilecek. İlk etapta tanıtılan prototipin yanında 7 otobüs daha sahaya çıkmaya hazır hale getirilirken, ABB Başkanı Yavaş da otobüsün test sürüşüne katılarak şehir turu attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce prototipini tanıttığı ve dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsleri, EGO Genel Müdürlüğü'ne bu ay içerisinde teslim edilecek. İlk etapta tanıtılan prototipin yanında 7 otobüs daha sahaya çıkmaya hazır hale getirilirken, ABB Başkanı Yavaş da otobüsün test sürüşüne katılarak şehir turu attı.

DİZEL OTOBÜSLERİ DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkânları ile ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüslere dönüştürüyor.

Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 Şubat 2021 tarihinde "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek prototipini tanıtmasıyla başlayan ve 20 Ekim 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü ve BELKA AŞ arasında yapılan iş birliği ile ilk etapta 22 otobüsten kullanım süresi dolan 7 otobüs sahaya çıkmak üzere hazır hale getirildi. Otobüsler, dünyada seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyor.

TEST SÜRÜŞÜNE KATILAN MANSUR YAVAŞ ŞEHİR TURU ATTI

EGO Genel Müdürlüğünden alınan 7 otobüsün dönüşüm süreci tamamlanırken, dizelden dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüslerin test sürüşüne ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı

Meclis üyeleriyle birlikte, dizelden elektrikliye dönüştürülen otobüsle Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Sıhhiye, Kızılay, Cinnah, Çankaya Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kızılay ve Ulus güzergahında şehir turu atan Yavaş, Başkentlileri de selamladı. Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten belediye olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk etapta doğa dostu, temiz enerjili, dönüştürülmüş otobüs prototipimize ek olarak 7 otobüsümüzü daha sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"PROJEYLE 30'DAN FAZLA ÜLKE İLGİLENİYOR"

Şehir turu sırasında projenin teknik detaylarını anlatan BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek, 2006 yılında piyasaya çıkan dizel bir otobüsü dönüştürdüklerini ve bu otobüsle seyahat ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı

"Biz bu dizel otobüsü 6 ay önce EGO'dan sözleşme karşılığı aldık ve yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürdük. Geçen sene lansmanını yaptığımız bu dönüşüm dünyada ilk oldu. Eski bir otobüsün temiz enerjili ve elektrikli bir otobüse dönüştürülmesi ve bunun tüm Avrupa standardı testlerini başarıyla tamamlanması ve otobüsün ruhsatına elektrikli otobüs olarak geçmesi açısından da ilk oldu."

Projelerinin Londra'da görücüye çıktığını ve birçok ülkenin projeyle yakından ilgilendiğini belirten Çiçek, otobüslerin performansı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu:

"İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı (CFA) tarafından organize edilen çevreci proje yarışmasında BELKA Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi finale kalarak 2 hafta önce (17 Mart'ta) Londra'da yatırımcı pazarında sergilendi. Londra'da büyük ilgi gören projemizle şimdi 30'dan fazla ülke ilgileniyor. Otobüsü atölyemize görmeye gelen büyükelçi düzeyinde ve ateşe düzeyinde kişiler oldu. Ankara'mız için Mansur Başkanımız çok emek verdi."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı! Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı! ABB'nin dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsleri yola çıkmaya hazır ABB'nin dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsleri yola çıkmaya hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den çağrı: Bu yıkıcı savaşa son verin
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement