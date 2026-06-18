Düzce\'ye 20 milyon TL hibe

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'de hava kalitesinin artırılması ve katı yakıt kullanımının azaltılması amacıyla önemle üzerinde durduğu "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında dar gelirli vatandaşların doğalgaz dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 250 hanenin doğalgaz dönüşümü yapıldı.

Düzce Belediyesi tarafından uygulanan Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında Düzce'de merkeze bağlı mahallelerde bulunan ve katı yakıt kullanan dar gelirli vatandaşların doğalgaz kullanımını teşvik için çalışmalar sürüyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olduğu belgelenen ailelere uygulama aşamasında destek sağlayan Düzce Belediyesi, hanelerin doğalgaz bağlantılarını ve kombi montajını gerçekleştiriyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat takip ettiği ve büyük bir önem verdiği dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başarılı bulunurken bugün uygulanan dönüşüm çalışmaları üçüncü hibe ile gerçekleştiriliyor.

Düzce proje 3 kez hibe alan tek il

2022 yılında 'dar gelirli ailelere doğalgaz dönüşüm desteği' adıyla hibe programı kapsamına alınan "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan destek alan Düzce Belediyesi, Camikebir Mahallesi'ndeki iki aşamalı uygulama ile toplamda 125 hanenin doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdi. Bugüne kadar alınan hibe tutarı 20 Milyon TL'ye ulaşırken bakanlık tarafından başarılı bulunan proje ve yürütülen çalışmalar, Düzce'nin Türkiye genelinde üç kez hibe almaya hak kazanan tek il olmasını sağladı.

Doğalgaz dönüşümü karanlıkla sürecek

Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"nin uygulama aşamaları merkeze bağlı mahallelerde ihtiyaç sahibi aileler için uygulanmaya devam ederken Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün çabaları sayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan hibeler ile çok sayıda aile katı yakıt kullanımından uzaklaşarak doğalgaz kullanmaya başladı. Özellikle yeni mahalle olan lokasyonlarda dönüşümü hızlandıran Düzce Belediyesi ekipleri, tespitleri yapılan hanelerle ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıkça dönüşüm çalışmalarının süreceğini belirtti.

Süreç hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu; mahalle bazlı yürütülen doğalgaz dönüşümünde en büyük emeğin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün olduğunu belirterek; "Sayın başkanımızın Ankara mesailerinde bu konu üzerine çok çalıştığını hepimiz yakından biliyoruz. Kendisi bakanlıkta bu proje ile ilgili sürekli olarak görüşüyor. Uygulamalarımızı doğru bir şekilde anlatıyoruz, böylece hibe programından üçüncü kez yararlanma şansı bulduk. Çalışmalarımız kapsamında mahalle bazlı, hangi mahallede hangi vatandaşımızın ihtiyacı varsa onların tespitlerini yaptık. Bakanlığımızdan gelen hibeyi, kombi, doğalgaz bağlantısı şeklinde kullanarak vatandaşlarımızın evine montajını sağlıyoruz. Amacımız Düzce'de şehir merkezinde katı yakıttan çıkıp doğalgaza teşvik yapmak. Dolayısıyla şehrimizin hava kalitesini artırmak" ifadelerini kullandı.

" 8 noktadan denetim yapılıyor"

Bakanlıktan gelen hibe sayesinde Düzce'de katı yakıt kullanımının önemli ölçüde azaldığına vurgu yapan Kaltu, dönüşümün doğrudan hava kalitesini etkilediğini belirterek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile şehrin 8 noktasında hava ölçüm cihazlarının yerleştirildiğini ifade etti ve şöyle konuştu: "Şehrimizin hava kalitesi geçmiş yıllarda çok düşük seviyede idi. Yapılan ölçümlerde hava kirlilik oranı yüksek çıkıyordu. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü'nün üstün gayretleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın takdiri ile şehrimize ilk önce hava tahlil araçları yerleştirdik. 8 bölgede kurulan bu cihazların raporları ile beraber yapılan tespitlerde doğalgaza teşvik amacıyla aldığımız hibeler dönüşüm için kullanılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit ediyor ve değerlendirme yapıyoruz. Düzce'de hangi vatandaşımızın ihtiyacı varsa gereken desteği sağlıyor, hanelerde doğalgaz bağlantıları yapıyoruz."

Düzce Belediyesi tarafından koordine edilen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında dar gelirli ailelerin doğalgaz kullanımına teşvik ve dönüşüm çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmeye devam edecek. - DÜZCE