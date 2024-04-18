Edirne\'de Balkan İş Forumu düzenlendi

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nca "Balkan İş Forumu" düzenlendi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen ve Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan'dan iş insanlarının katıldığı organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca önemli konuma sahip Edirne'nin aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu söyledi.
Edirne'nin, Avrupa'ya açılan dört sınır kapısına ev sahipliği yaptığını belirten Sezer, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyada en fazla araç ve yolcu sirkülasyonunun olduğu ikinci kapı olarak bilindiğini ifade etti.
Kapıkule'nin, her yıl potansiyelini ortalama yüzde 15 artırdığının altını çizen Sezer, "Bu neyin göstergesi? Bu Avrupa'nın ötesinde ticaretin ve sanayinin ve üretimin çok arttığının göstergesi. Dolayısıyla bizim her yıl kapılarımızda, tır trafiğimizde ve yolcu trafiğinde yüzde 15 bir artış var. Bu da devam edeceğe benziyor. Ticaretin ve sanayinin bu topraklarda giderek artacağını gösteriyor." dedi.
-"Edirne Balkanlar'la köprü olmaya devam edecek"
Trakya'nın hem tarım faaliyetleri hem de stratejik açıdan önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Sezer, Edirne'deki organize sanayi bölgelerinin sayısını artırdıklarını belirtti.
Edirne'nin tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor ve diğer alanlarda Balkanlar'la köprü olma vazifesine talip olduğunu dile getiren Sezer, "Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun kuruluş amacı da budur. Edirne'nin, tarihi olarak üstlenmiş olduğu misyonu ete ve kemiğe büründürmeyi amaçlıyoruz. Köprüler sadece Edirne'nin sembolü değil aynı zamanda tüm Balkanlar'ın sembolü. Bu köprüleri biz fiziki olmaktan çıkartıp gönül köprülerine dönüştürmeyi, kalıcı dostlukların inşası için bir vesile olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Sezer, Edirne'nin her alanda kendi potansiyelinin yüzde 10'unu kullandığını bunu yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
-"Forum fuara dönüşecek"
Sezer, Balkan İş Forumu'nu kalıcı hale getirmek amacıyla yaklaşık 2 bin iş insanının katılacağı bir fuar düzenleyeceklerini söyledi.
Balkanlı iş insanlarının sanayi ve ticaretle ilgili yapacağı işlemlerde Edirne'nin bürokrasiyi üslenmeye talip olduğunu aktaran Sezer, şöyle devam etti:
"Bir kapı olmaya, bir nokta olmaya talibiz. Gelen insanlar, gelen iş insanlarının hepsi bir muhatap bulsunlar ve kendileri adına bütün iş süreçlerini biz takip edelim. Bütün bürokratik işlemleri biz takip edelim. Biz buna talibiz. Biz aynı zamanda kadim şehir Edirne'de şuna talibiz, güven ortamını sağlamaya talibiz. Güven ortamı dediğimiz şudur. İş insanlarının güvenli platformlarda bir araya gelmesi, birbirlerini tanıması dolayısıyla kuracakları birlikteliklerin de kalıcı olması ve güven ilişkilerinin sağlam temelleri üzerinde yürümesine talibiz."
Vali Sezer, organizasyonun düzenlenmesinde Türkiye'nin Balkan ülkelerinde görev yapan büyükelçilerinin de çok katkıları olduğunu ifade ederek, büyükelçilere teşekkür etti.
Diğer konuşmacılar
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne'nin, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve etnik grupların kardeşçe yaşadığı bir kent olarak bilindiğini belirtti.
Edirne'nin, kendini Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olarak gören bir şehir olduğunu ifade eden Akın, "Edirne'mizin bu yönü hiç kuşku yok ki yine Balkan coğrafyası ile kökleri geçmişe dayanan komşuluk, dostluk ve bazı ülkelerle sağlanan müttefiklik bağlarıyla da güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Tüm bunların sonucunda geçmişten gelen bu kıymetli mirası geleceğe taşımak, var olan dayanışma ve işbirliğini daha da artırmak önemli bir sorumluluğumuzdur." dedi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da bölgedeki iş insanlarının Balkanlar'da yeni pazarlar açılması ve karşılıklı ticari faaliyetlerde bulunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Türkiye Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Sarıbekir de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından katılımcılara "Trakya İş ve Yatırım Fırsatları" sunumu gerçekleşecek, ardından ikili iş görüşmelerine geçilecek.
Balkan İş Forumu yarın sona erecek.
Son Dakika › Ekonomi › Edirne'de Balkan İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
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