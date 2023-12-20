Edirne Valisi Yunus Sezer, "Yeşil Sanayi" adımı kapsamında ilk tahsisin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne yapılacağını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte başlatılan "Yeşil Sanayi" adımı kapsamında ilk tahsisin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne yapılacağını belirtti.

Ankara ziyaretini gazetecilere değerlendiren Sezer, 3 organize sanayi bölgesini faaliyete getirmiş durumda olduklarını ve işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda başkentte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sezer, "Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlerimizle bir araya geldik." dedi.

Sezer, ziyaretlerdeki temel amacın geriden gelen Edirne sanayisini hareketlendirmek olduğuna dikkati çekti.

Bu yönde doğru başlangıçlar yapmak istediklerine değinen Sezer, şunları kaydetti:

"'Yeşil Sanayi' dediğimiz çevreye atıklar bırakmayan aynı zamanda tarım ve turizm şehriyiz bu duyarlılıklarımızla da entegre olacak şekilde sanayi kuruluşlarının ilimizde yer almasına yönelik çalışma yaptık. Onunla ilgili olarak da Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası çok önemli kuruluşlarımızdan. Onlarla da birtakım protokoller yapacağız.

Bu vesileyle de Sincan'daki Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ettik. Bir taraftan 'sanayi kuralım' derken bir taraftan da bu sanayide çalışacak insanları bir akademi mahiyetiyle yetiştirelim, gençlerimizi hem bursla burada okusunlar ve çıktıktan sonra işleri garanti olsun diye Türkiye'de örnek okullarımız var, onların mentörlüğünde bunu da kuralım istiyoruz. Perşembe günü ilk tahsisimizi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüze yapacağız. İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde çok büyük bir işletme kuracaklar."

Art arda gelen 43 müracaat olduğunu belirten Sezer, müracaatların değerlendirildiğini dile getirdi.

Edirne'ye büyük firmaların gelmesini istediklerini aktaran Sezer "Büyük firmalar gelirken de yanlarında ikame sanayi dediğimiz yan sanayilerin de kurulmasını istiyoruz ki orada hem Uzunköprü hem İpsala hem de Keşan bir taraftan esnafımız da vatandaşımız da buradan faydalansın. Bu çerçevede önemli faydalı görüşmeler yaptık." dedi.