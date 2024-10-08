Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Yaklaşırken

Ekonomi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından Büyükşehir, Edremit ve Havran belediyelerinin katkılarıyla 18-20 Ekim'de "Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali" (Fest Olive Edremit) yapılacak.

Güre sahilindeki bir kafede gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kazdağları'nın bereketli topraklarıyla Ege'nin maviliklerinin buluştuğu ilçede zeytinyağına adanmış bir festival düzenleyeceklerini söyledi.

Fest Olive Edremit'te hasat etkinliği de yapılacağını belirten Çetin, şu bilgileri verdi:

"Asıl temamız; zeytinyağının tadımı. Çünkü zeytinyağı çok kıymetli, müstesna bir ürün. Zeytinyağı ağaçtan alınıyor ve içinde hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan sofralarımıza geliyor. Bu süreçte zeytinyağının sağlıklı koşullarda korunması, şişelenmesi, karakteristik özelliklerini kaybetmemesi adına proseslerinin tamamlanması vatandaşlarımızın karşısına çıkması için önemli aşamalar var. Bu aşamaları doğru geçmesi gerekiyor. Biz de bunları zeytinyağını bir şekilde tadarak anlayabiliyoruz."

Çetin, yaklaşık 50 standın kurulacağı festivale coğrafi işareti Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Edremit zeytinyağı ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytin üretimi yapan Edremit ve Havran'daki ve zeytinyağı firmalarının katılacağını bildirdi.

Hem festival hem de fuar olacağını dile getiren Çetin, "Festival kapsamında gün boyu çeşitli şeflerin katılımıyla gastronomi etkinliği, gün içinde söyleşiler, akşamları konserler olacak. Festival alanında kurulacak tadım çadırında katılımcılara uzman tadımcılar nezaretinde zeytinyağı tadımı yaptırılacak." ifadesini kullandı.

Festival komitesi üyesi ziraat mühendisi Murat Küçükçakır ise festivalde zeytinyağı tadımını ön plana çıkardıklarını belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Balıkesir- Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün de etkinliğin yaz sezonunun ardından bölge turizmine yeniden hareket getireceğini kaydetti.

Festivalin turizmle ilişkilendirilmesinin ayrıca gastronomi turizmi anlamında etki sağlayacağını dile getiren Ergün, "Zeytin ve zeytinyağlı ürünlerimizle ilgili algı yaratıp her sene bu festivali tekrarlayarak en azından kış sezonuna girdiğimiz dönemde küçük aralıklarla ekonomiye katkı sağlayacak bir festival olması için çalışıyoruz." dedi.