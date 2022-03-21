Ege Bölgesi Kariyer Fuarı İzmir'de açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Fuar İzmir'deki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin önemli uğraş alanlarından birinin gençlerin istihdamı olduğunu söyledi.

Atay, bölgesel kariyer fuarlarının ofis olarak gençlere yönelik geliştirdikleri pek çok araçtan bir tanesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Buradaki fuar, 3 yıldır yaptığımız bölgesel kariyer fuarlarının, bu yılki dokuzuncusu. Erzurum'dan Trakya'ya kadar tüm Türkiye'de fırsat eşitliği sağlamak adına, her yere ulaştığımız ve gençlere imkanları götürdüğümüz bir organizasyon. Tüm kamu kurumları, bölgedeki şirket temsilcileri katılıyor. Sanayi, ticaret odaları destek veriyor. Ulusal ve uluslararası şirketlerin katıldıkları bir organizasyon. Bu organizasyon, şu anda Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın, Avrupa ve içinde bulunduğumuz Asya coğrafyasının gördüğü en büyük kariyer organizasyonudur. Şu ana kadar kayıtlı öğrenci sayısı 60 bini geçti, bunun 100 bine doğru hızla gideceğini düşünüyoruz. Burada 600'e yakın şirket var."

"Amaç gençlerin iş ve kariyer fırsatı bulabilmesi"

İş, staj ve kariyer konusunda çalışmalarının fuarla sınırlı olmadığını aktaran Salim Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada çalışan birçok sistem var. Bir tanesi de Yetenek Kapısı. Yetenek Kapısı şu anda 1 milyon 100 binin üzerinde gencin gönüllü olarak gelip kaydolduğu, CV'lerini bıraktığı bir platform. Sadece gençler değil, 8 binin üzerinde şirket, üniversitelerin kariyer merkezleri, sivil toplum kuruluşları var. Doğrudan iletişim kurabiliyorlar orada. Sistemde 600'ün üzerinde açık iş ilanı var. Yani bir gencin 'Ben iş arıyorum' dediği zaman bilinen bazı birkaç kariyer sitesinin dışında yararlanabileceği bir platform burası.

Amaç gençlerimizin kendilerini iyi hissedecekleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, becerilerini sergileyebilecekleri alanlarda iş ve kariyer fırsatı bulabilmesi. Bu haliyle bu araç şu anda dünyadaki en etkili ve en yaygın 3 araçtan biridir. Biz kısa zamanda buraya geldik, 3 yılda ülke olarak bu tür araçları geliştirme ve etkili kullanma başarısı gösterdik. 2 bin 116 ayrı üniversiteden ayrı öğrenci gelip sistemimize dahil olmuş. Yani ABD'deki en iyi üniversiteden de öğrenci var, Rusya'dan, Çin'den, Pakistan'dan da var."

Atay, üreten ile yetenekli gençleri objektif yöntemlerle bir araya getirdiklerini, bu sayede liyakati sağladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığının kamuda işe alımlarla ilgili Kariyer Kapısı'nı hizmete sunduğunu aktaran Atay, "Şu anda kamu adına hangi kurum olursa olsun bir işe alım varsa bu siteden ilanı çıkmak zorunda. Şu an açık pek çok ilan orada. Orada kişiler şartlara uygun olarak e-Devlet üzerinden entegre bir şekilde başvurularını kısa sürede, evraka ihtiyaç duymadan yapabiliyor, başvurularının aşamasını şeffaf bir şekilde takip ediyor. Burada da hiçbir spekülasyona fırsat vermeyecek bu hizmeti sessiz sedasız devreye soktuk. Gençler mezuniyet sonrası eğer kamuda çalışmak istiyorlarsa Kariyer Kapısı'nda, özel sektörde çalışmak istiyorlarsa Yetenek Kapısı'nda fırsatlara ulaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ortaya çıkacak sinerji ile 21. asır Türklerin asrı olacak"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de ülkenin yegane zenginliğinin iyi yetişmiş genç insan kaynağı ve gençliği olduğunu ifade ederek, fuarda gençliği özel sektörle birlikte aynı çatı altında buluşturduklarını kaydetti.

Fuarın, Türkiye'nin en büyük kariyer fuarlarından biri olduğuna dikkati çeken Köşger, "Ortaya çıkacak sinerji ile 21. asır Türklerin asrı olacak. Bunu iyi yetişmiş genç nüfusumuz ve dinamik özel sektörümüzle gerçekleştireceğiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise ekonomik kalkınmanın en önemli bileşenlerinden birinin de insan kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynağın iyi yetiştirilmesinin yolunun eğitimden geçtiğini vurguladı.

Özpoyraz, daha çok gencin mesleki eğitimi tercih etmelerini önemsediklerini ifade ederek, meslek lisesinden mezun olanların da üniversitelerin meslek yüksekokullarına devam ederek yetkinliklerini geliştirmesinin sosyoekonomik kalkınma için kilit rol oynayacağını söyledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da fuara Ege Bölgesi'ndeki 9 ilde bulunan 20 üniversiteden toplam 55 bin öğrenci ve iş dünyasının temsilcileri ile 100 binden fazla kişinin katıldığını belirtti.

Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına ait 600'e yakın standın açıldığına işaret eden Budak, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Prof. Dr. Budak, bu fuarların iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında gençlere staj imkanı sağlama, potansiyellerini açığa çıkarma, yeteneklerinin farkına varma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağladığının altını çizerek, "Ege Bölgesi'nin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırma hedefi ile gerçekleştireceğimiz fuar, sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vererek firmalarımızın gelecek projeksiyonuna büyük katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, bölgedeki üniversitelerde bilim, kültür sanat ve spor alanında ödül kazanan öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, rektörler, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

AA'nın standına ilgi

EGEKAF'ta Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksekokulu yer alıyor.

Fuar, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliğine olanak sağlayacak.

Öğrenci ve mezunlar, fuarda firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi alabilecek. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecek.

Bakanlıkların yanı sıra 500'e yakın firmanın stant açacağı etkinlikte Anadolu Ajansı (AA) da yerini aldı. AA standı, gençlerden ilgi gördü. Stantta kurum ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çeşitli salonlardaki kariyer buluşmalarıyla devam eden fuar, yarın sona erecek.