Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında 2024'te 1 Milyar Dolarlık Hedef Belirledi

Ekonomi

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, 2024'te 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Gürle, bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin 2023'te yaptığı 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri dış satımına Birlik olarak 906 milyon dolar katkı sağladıklarını ifade etti.

İhracatta bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artış yakaladıklarını belirten Gürle, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Proje'miz, Turkish Herbal Tea Turquality Proje'miz, Mobilya Turquality Proje'miz, Aegean Furniture Ur-Ge Proje'miz, Ezberbozan Tasarım Yarışma'mız, alım heyeti ve sektörel ticaret heyetlerimiz, fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor." dedi.

Gürle, Birliğin 2023 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerde en çok ABD, Almanya ve Fransa'ya ürün sattığını dile getirdi.

Gürle, Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 94'ünün Ege Bölgesi'nden yapıldığını ifade etti.

Başlıca pazarlara da değinen Gürle, kağıt sektöründe İran, Mısır ve İngiltere, mobilya sektöründe ise Almanya, Hollanda ve ABD'nin öne çıktığını belirtti.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör de ihracat yapılan ülke sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, bu çerçevede Suudi Arabistan, Güney Afrika, Fas ve Hindistan'a yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planladıklarını söyledi.