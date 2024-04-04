Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, 2024'te 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.
Gürle, bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin 2023'te yaptığı 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri dış satımına Birlik olarak 906 milyon dolar katkı sağladıklarını ifade etti.
İhracatta bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artış yakaladıklarını belirten Gürle, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Proje'miz, Turkish Herbal Tea Turquality Proje'miz, Mobilya Turquality Proje'miz, Aegean Furniture Ur-Ge Proje'miz, Ezberbozan Tasarım Yarışma'mız, alım heyeti ve sektörel ticaret heyetlerimiz, fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor." dedi.
Gürle, Birliğin 2023 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerde en çok ABD, Almanya ve Fransa'ya ürün sattığını dile getirdi.
Gürle, Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 94'ünün Ege Bölgesi'nden yapıldığını ifade etti.
Başlıca pazarlara da değinen Gürle, kağıt sektöründe İran, Mısır ve İngiltere, mobilya sektöründe ise Almanya, Hollanda ve ABD'nin öne çıktığını belirtti.
Birliğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör de ihracat yapılan ülke sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, bu çerçevede Suudi Arabistan, Güney Afrika, Fas ve Hindistan'a yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında 2024'te 1 Milyar Dolarlık Hedef Belirledi - Son Dakika
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını belirterek, vatandaşları bayram alışverişlerini esnaftan yapmaya çağırdı. Karabacak, esnafın cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim ve insan sevgisini ön planda tuttuğunu vurgulayarak, merdiven altı ürünlerin insan sağlığını etkilediğine dikkat çekti.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak olup başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları taşıdıkları takdirde bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler. Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59'da sona erecektir.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten 850 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Ünverdi, üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek, herkese teşekkür etti. Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artış göstererek 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştı.
Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat, miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranında artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu. Fındık ihracatının artış trendinin devam etmesi bekleniyor ve sektör temsilcileri, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı 973,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep'in ihracatı ise 850,4 milyon dolar oldu. İhracatçılar, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim kültürüne odaklanacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?