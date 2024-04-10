Ege'nin incileri Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşadı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege'nin incileri Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşadı

Ege\'nin incileri Ramazan Bayramı\'nda yoğunluk yaşadı

Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı. Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı ve bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde hareketli bir bayram dönemi yaşandığını belirtti. Muğla'nın deniz, kum, güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını ve 250 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu aktardı. Mavi yolculuk rotaları ve marinalar da hareketlendi ve Muğla'nın koylarında mavi turlarda yoğunluk yaşandı. Dalyan, Marmaris ve diğer turistik bölgelerdeki otellerde doluluk oranı yüksek oldu.

10.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı.

Ramazan Bayramı'nın, okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

Bölgeye 5 Nisan'dan itibaren İngiltere'den uçak seferlerinin başlamasıyla sezona merhaba diyen turizmciler, Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğuyla hareketlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde hareketli bir bayram dönemini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini de taşıdığını belirten Akbıyık, Muğla'nın 250 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olduğunu aktardı.

Akbıyık, yerli turistin Muğla'yı tercih ettiğini, özellikle Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris, Akyaka ve Gökova'daki açık olan otel ve pansiyonların istenilen doluluğa ulaştığını ifade ederek, "Ramazan Bayramı'nı Muğla'daki oteller dolu dolu geçirecek. Turizm merkezlerinde açık olan otellerimiz istenilen doluluğa ulaştı. Denizin, kumun, doğanın, güneşin en güzel yaşandığı yer Muğla. Bayram nedeniyle yoğun bir iç turizm trafiği devam ediyor." dedi.

Ramazan Bayramı'nda halkın can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için önlemlerin alındığı vurgulayan Akbıyık, kente gelen ziyaretçilerin bu yıl trafikte yoğunluk oluşturmadığını kaydetti.

Akbıyık, Muğla ve ilçelerindeki ören yerleri ve antik kentleri de gezen ziyaretçilerin milli parklarda da doğayla baş başa tatil yaptıklarını söyledi.

Otellerin bayrama hazır olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Kentte hizmet veren birçok otelimiz nisan ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Şu anda hepsi faal ve yabancı turisti ağırlıyorlar. Bayramla birlikte de yerli turist yoğunluğu başladı." ifadelerini kullandı.

"Mavi yolculuk rotaları ve marinalar da hareketlendi"

Maviyle yeşilin kucaklaştığı Muğla'nın koylarında mavi turlarda, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Akbıyık, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar turizme ayrı bir canlılık kazandırıyor." diye konuştu.

Akbıyık, Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğunun Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıktığını dile getirdi.

Bölgeye gelen tatilcilerin gezebilecekleri koylar bulabildikleri gibi yatlarını bırakacakları marinalar da olduğuna değinen Akbıyık, bölgede çok sayıda marinanın da bu konuda hizmet verdiğini kaydetti.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da ilçede özellikle günübirlik ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Dalyan'ın 8 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiğini anlatan Yağmur," Turizmin yeni başlamasıyla işletmelerin henüz tamamı açık değil. Bayramda doluluk oranının yüzde 70 civarında olacağını bekliyoruz. Kültür ve tarih turizminin yanı sıra denizi, kumu ve plajları, organik ürünleri ve butik otelleri ile Dalyan tercih sebebi. Misafirlerimiz özellikle Dalyan Kanalı'nı gezerek İztuzu plajına gidip burada vakit geçiriyor." dedi.

Yağmur, Dalyan'a İngiliz ve Polonyalı misafirlerin de rağbet gösterdiğini, bölgenin en önemli potansiyelini ise yerli turistlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Marmaris'te açık oteller doldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, bayramda turizmcinin beklentisinin ciddi bir yoğunluk yönünde olduğunu söyledi.

Yabancı turizm yoğunluğunun da sezonun açılmasıyla başladığını belirten Esin, "Adalara kapı vizesi uygulamasına geçildi. Adalara geçiş güzergahında olan turizm ilçelerimize hareketlilik getirdi. Bayram süresince açık olan tesislerin bir çoğunda yüzde yüzlük doluluk oranları olduğunu biliyoruz. Misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için ilçemiz hazır." dedi.

Grand Yazıcı Club Turban Thermal Genel Müdürü Cihan Baykara ise iki tesislerinin de bayram süresince yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

Bayram tatilinde yerli misafirlerden yoğun ilgi gördüklerine işaret eden Baykara, tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Marmaris Cruise Port Liman yetkilileri de yoğunluktan dolayı bayram süresince Marmaris-Rodos, Rodos-Marmaris seferlerine ilave sefer konulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ege'nin incileri Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşadı - Son Dakika

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