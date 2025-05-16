Ege'nin Rüzgarı 2,5 Milyon Haneye Aydınlatıyor

Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi gücünde yüzde 29'luk paya sahip Ege Bölgesi, yıllık ortalama 2,5 milyon hanelik elektriği rüzgardan elde ediyor.

AA muhabirinin, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin rüzgar enerjisi kurulu gücü 2024'te 13 bin 792 megavata ulaştı.

Rüzgar enerjisinde güçlü altyapısıyla dikkati çeken Ege Bölgesi, 4 bin 54 megavatlık kurulu gücüyle ülke toplamında yüzde 29'luk paya sahip bulunuyor.

Bölgenin rüzgarda lokomotif kenti İzmir, 1979 megavat kurulu gücüyle rüzgardan en çok elektrik üreten şehirler arasında ilk sırada yer alıyor.

Bölgenin diğer şehirlerinden Manisa 750, Aydın 440, Afyon 390, Muğla 220, Uşak 151, Denizli 74 ve Kütahya ise 50 megavatlık kurulu güç kapasitesine sahip.

Rüzgarını güce dönüştüren Ege, rüzgar enerji santrallerinden (RES) yıllık 2,5 milyon haneye yetecek elektrik sağlıyor.

"RES hikayesi Ege'nin rüzgarıyla başladı"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, Türkiye'nin rüzgarı ve güneşiyle yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Marmara ve Ege'nin rüzgar enerjisi ile elektrik üretiminde öne çıktığını kaydeden Arıcı, Türkiye'deki ilk RES'in 1988 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde devreye girdiğini anlattı.

Arıcı, Türkiye'de 2005 yılında 19 megavat olan kurulu gücün bugün 13 bin megavatın üzerine çıktığını, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 12'sinin rüzgardan karşılandığını dile getirerek, "Ege'deki 4 bin megavat olan rüzgar enerjisi kurulu güç ile 2,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabildiğinden bahsedebiliriz." dedi.

Türkiye'nin RES hikayesinin Ege'nin rüzgarıyla başladığını, İzmir'in rüzgar enerjisi sanayisinde de çok güçlü olduğunu vurgulayan Arıcı, rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde 40 bin kişiye istihdam sağlandığını, üretimin yüzde 70'inin ihraç edildiğini anlattı.

"120 bin megavatlık hedef var"

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Türkiye'nin yenilenebilir enerjide güçlü bir potansiyeli elinde tuttuğunu ifade etti.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yıllar geçtikçe arttığını dile getiren Kalaycı, rüzgar ve güneş enerjisinde ülke olarak 2035 yılına kadar 120 bin megavatlık ciddi bir üretim hedefi olduğunu belirtti.

Kalaycı, Ege'deki RES yatırımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.