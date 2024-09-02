Egeli Balıkçılar Sezona Güzel Başladı

Ekonomi

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel başlangıç yaptı.

Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan itibaren limanlara demirli balıkçı gemileri için deniz hasreti önceki gün sona erdi. Balıkçılık sezonunun başlamasıyla çok sayıda gemi İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan Ege Denizi'ne açıldı.

"Vira bismillah" diyerek denizin dalgalı sularıyla buluşan balıkçılar, yakaladıkları balıkları satmak için Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi.

Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Ege Denizi ve Türkiye genelinde sezonun bereketli başladığını söyledi.

Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin hem balık tüketimi hem de üretiminde ön sıralarda yer aldığını ifade eden Çakan, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük korkularımızdan biri iklim değişikliğiydi. İnanılmaz derecede bir sıcaklık vardı. Deniz suyunun sıcaklığı da çok yüksekti. Ama biz umutlu ve güzel başladık. Karadeniz'de inanılmaz bir palamut vardı, bugün de devam ediyor. Ege'de hamsi, sardalya bol miktarda çıktı. Denize 50 tane balıkçı çıktıysa hiç kimse eli boş dönmedi. Yüklü miktarda balık geldi. Şu anda halde görüyorsunuz her tarafta balık dolu. Bunlar da piyasaya yansır."

"İnsanlarımız rahatlıkla balık tüketebilir"

Çakan, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin balıkçılık sektörüyle bağlantısının olmayacağına işaret etti.

İzmir Körfezi'nin 1979 yılından beri balık avcılığına kapalı olduğunu dile getiren Çakan, şöyle devam etti:

"Bizim endüstriyel dediğimiz gemilerin hiçbirinin İzmir Körfezi'ne girip avcılık yapma şansı yok. İzmir Körfezi'nde sadece sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılıyordu. Onlara da yasak geldi. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. İzmir Körfezi'nde oltacıların tuttuğu balığı da bizim satma imkanımız yok. Şu anda İzmir balık halinde görüyorsunuz. Buraya gelen balıkların hepsinin menşei belli. Hangi teknede tutulmuş, hangi alanda tutulmuş, çıkış yerleriyle beraber hallerin girişinde yer alıyor. Yani biz açık deniz avcılığı yapıyoruz ve onun devamını sağlıyoruz. İnsanlarımız rahatlıkla balık tüketebilir."

Esnaf mutlu

Esnaf Osman Akbıyık da sezonun çok iyi başladığını belirterek, umutlu olduklarını anlattı.

Körfezdeki balık ölümlerinin vatandaşları tedirgin ettiğini ama buradaki ürünlerin açıktan tutulduğunu vurgulayan Akbıyık, "Balıklar Karaburun, Çeşme, Didim tarafından geliyor, vatandaşımız rahatlıkla yiyebilirler. Bir sıkıntı yok." dedi.

İlk günlerde özellikle Karadeniz'de bol palamut çıktığını ve fiyatların da uygun olduğunu dile getiren Akbıyık, şunları söyledi:

"Bugün 2 kamyon palamut geldi, tanesi 50 liradan satıldı. Vatandaş bu sene rahatlıkla ucuz balık yer diye düşünüyorum. Ege'de de iyi başladık, ileriki birkaç gün içerisinde daha iyi olacak inşallah. Hamsilerin kasası 600-700 lira, yani kilosu 50-60 liraya geliyor, iyi yani. Geçen sene de o paralaraydı ama böyle devam ederse sardalya, hamside daha düşebilir fiyatlar."

Okay Kaya ise sezonun bereketli olacağına inandığını, bunun da fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

Ege'den yaklaşık 50 çeşit balık çıktığını ve halkın bu sene bol bol balık yiyeceğini aktaran Kaya, buradan farklı kentlere de balık gönderildiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

İzmir Balık Avcıları Su Ürünleri Kooperatifinin Satış Temsilcisi Ahmet Kaya, sezonun başlamasıyla halde hareketliliğin yaşandığını, balıkçılık sektörünün sezona mutlu başladığını kaydetti.