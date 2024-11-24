Egeli Madenciler 2025 Hedeflerine Odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Egeli Madenciler 2025 Hedeflerine Odaklandı

Egeli Madenciler 2025 Hedeflerine Odaklandı

Egeli madenciler, 2025 için yeni URGE projesi ve Las Vegas ticaret heyeti düzenleyecek.

24.11.2024 11:00
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Egeli madenciler, 2025 yılına Urge Projesi ve Los Angeles'e yönelik gerçekleştireceği sektörel ticaret heyeti ile hazırlanıyor.

2024 yılında ihracatta ivme yakalayan Egeli madenciler, 2025 yılına pazarlama ve sürdürülebilirlik odaklı yeni URGE Projesi ve ABD'nin Las Vegas kentine yönelik düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ile hızlı bir başlangıç yapacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Üyelerimizin mevcut şartlarda her geçen gün gerileyen rekabet kabiliyetini artırabilmek, daha çok firmamızı proje desteğinden faydalandırabilmek amacıyla mevcut projemize ek olarak 2025 yılında "Doğaltaş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama" URGE projesi başlatacağız. Proje kapsamında; eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle firmalarımızın pazarlama, yeni pazar bulma ve mevcut pazarlarda tutunma kabiliyetlerini yükseltirken; yeşil ve dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak, maliyet ve rekabet açısından pozitif fayda sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Las Vegas'a ticaret heyeti

Başkan Alimoğlu, "Doğaltaş sektörümüz için büyük bir fırsat sunan "Surfaces Event 2025" etkinliği, 27-30 Ocak tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Birliğimiz bu prestijli etkinlik kapsamında bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edecek. Heyetimiz, ABD'nin önemli doğaltaş kuruluşlarından biri olan Natural Stone Institute (NSI) ile ortaklaşa düzenlenecek. Akabinde, Şubat ayında Birleşik Krallık ve Polonya, Nisan'da Romanya ve Sırbistan, Mayıs'ta ise Kazakistan'a ve Avustralya'ya heyet düzenlemek üzere çalışmalarımıza başladık. 2025 yılında firmalarımız iş bağlantılarını daha da genişletecek" dedi.

Fuarlar sektörün olmazsa olmazı

2025 yılında, Dünya'nın en önemli doğaltaş etkinliklerinden olan ve 16-19 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na 12. Kez Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Alimoğlu "Sektörümüzün en önemli pazarlarından olan Çin'de düzenlenen bu fuara yönelik milli katılım organizasyonu, 2025'te fuarın en hareketli holü olan A6'da yer alacak. Sektörümüzün katılımını bekliyoruz. Yeni yerimizin firmalarımıza büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Fuarlarda boy göstermenin doğaltaş sektörünün olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli pazarlarımızda yer alan fuarlarda boy göstermediğimizde, yerimizin hemen rakip ülkeler tarafından doldurulduğunu görüyoruz. Bu da sonraki dönemde o pazarda kayıplar yaşamamıza neden oluyor. Bu yüzden Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na ilave olarak; Şubat ayında Londra'da düzenlenecek Surface Design Show ve Ilsan (Güney Kore)'da düzenlenecek Korea Build Week Fuarları'nda Türk doğaltaşını tanıtmak amacıyla yer alacağız."

2024 hedefi iki ay önce tutturuldu

Son bir yıllık dönemde maden sektörü olarak yüzde 3,5 artışla 5,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Alimoğlu şunları söyledi:

"2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artış var. Birliğimizce 2024 yıl sonu hedefimiz 1 milyar 250 milyon dolardı. Son bir yıllık dönemde Birliğimizin ihracatı yüzde 17 artışla 1 milyar 271 milyon dolara yükseldi. 2024 yıl sonu hedefimizi 10 ayda yakaladık. Son bir yıllık dönemde ihracatımızda ilk sıradaki ülkeler; Çin'e yüzde 154 artışla 275 milyon dolar, ABD'ye yüzde 13 artışla 203 milyon dolar, İspanya'ya yüzde 26 artışla 79 milyon dolar, İtalya'ya 68 milyon dolar ve Fransa'ya 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz dünya genelinde maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Türkiye'nin doğal taş ihracatında lider konumdayız. Ege'de işlenmiş ürünlerin payı son yıllarda yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseldi. 2025 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Turizm, Maden, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Egeli Madenciler 2025 Hedeflerine Odaklandı - Son Dakika

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