EGİFED Başkanı: Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EGİFED Başkanı: Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır

EGİFED Başkanı: Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir'de düzenlenen bir seminerde vergi tabanının genişletilerek vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirtti. İlter ayrıca, kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü ve veriye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de "Global Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisinde Son Durum" başlıklı seminerde konuşan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, vergi tabanı genişletilerek vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, "Kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü, veri ve bilgiye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemelidir." dedi.

Seminer, EGİFED - Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ve EGİAD - Ege Genç İş İnsanları işbirliği ile EGİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşti. Dr. Tolga Uysal'ın konuşmacı olduğu etkinliğe, EGİFED'e üye AKGİAD, BAGİAD, BANGİAD, DEGİAD, EGİAD, MAGİAD, NAZGİAD derneklerini temsilen Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa, Nazilli'den genç iş insanları katıldı.

Toplantıya EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İlter, enflasyonun iş dünyası ve ekonomi üzerinde neden olduğu olumsuz baskıya değinerek, sürdürülebilir ve adil bir büyüme modeline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Katma değere dayalı üretimi ön planda tutan, ihracatı destekleyen bir ekonomi politikasının çıkış noktası olacağını ifade eden İlter, "Ülkemizde satın alım gücü oldukça düştü. Piyasa ahlakı zedelendi. İş dünyası fiyat tutturmada zorlanıyor. Enflasyon yüzde 10'lara indirilene kadar üretim ve ihracat rahatlamayacak. Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır. Kurumlarda bağımsız yapılanma, hukukun üstünlüğü, veri ve bilgiye dayalı ekonomik çalışmalardan taviz verilmemelidir. Bu temel taşları tüm kurumlara taşımalıyız. Doğru ve yetkin insan kaynağı olmayan bir ulusun, muasır medeniyet seviyesine ulaşması mümkün değil. Eğitim gibi alanlarda politikaların daha katılımcı şekilde oluşturulması gerekir. Ancak yenilikçi çözümlerle bu zorlukların üzerinden gelebiliriz." dedi.

Dr. Tolga Uysal ise, dünya ve ülke ekonomi gündemindeki başlıklara değinerek ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. FED'den Eylül ayına ilişkin ilk faiz indirimi sinyali geldiğine değinen Uysal, ABD'de Trump'a suikast girişimi ve Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gelişmelerine dikkat çekerek, "Trump'ın oy oranı bu saldırı sonrası arttı. Kazanma olasılığı da yüzde 60'dan yüzde 66'ya çıktı. Ancak Biden'ın çekilmesi ve Harris'in aday olması, Trump'un kazanma olasılığını düşürdü." dedi.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış gözlemlendiğini ifade eden Uysal, "Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı Avrupa'da özellikle Almanya'da büyüme oranlarını olumsuz etkiledi. Amerika bu süreçten karlı çıktı ve büyüme oranlarını korudu. Türkiye'nin büyüme tahmini ise IMF tarafından 2024 için yüzde 3,6; 2025 için yüzde 2,7. Türkiye'de TÜFE oranı Mayıs ayında 75,45, Haziran ayında yüzde 71,6 oldu. Rakamlar enflasyonun düşüş sürecine girdiğini gösteriyor, ancak Eylül ayındaki enflasyon rakamları düşüşle ilgili esas gösterge olacak." dedi.

G-20 ülkelerinin enflasyon oranlarında düşüşün devam ettiğini belirten Uysal, buna rağmen Dünya'da küresel enflasyonun hedeflerin üzerinde seyrettiğini kaydetti. Türkiye'de dezenflasyonun yılın 2. yarısında başlamasının öngörüldüğünü ifade eden Uysal, enflasyon yönelik yapılan Merkez Bankası tahminlerinin 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 ve 2026 yıl sonu için yüzde 9 olduğunu vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İzmir, Aydın, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİFED Başkanı: Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: EGİFED Başkanı: Vergi tabanı genişletilerek vergide adalet sağlanmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement