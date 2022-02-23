Eğitim ve istihdamın dışında kalan kadınlar için yeni proje - Son Dakika

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi kapsamında ilk olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir'de eğitimler düzenlenirken daha sonra ise 11 pilot ilde uygulanacak.

Türkiye'de halihazırda eğitim ve istihdamın dışında kalan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçlayan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi başlıyor. Proje Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve ele almaya odaklanıyor. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir'de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen "Fırsatlar Haritası" ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısında projenin yol haritası aktarıldı.

"Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç, istihdam ve eğitime dahil olamıyor"

Genç kadınların her alanda güçlenmelerini, ekonomik alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını istediklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Bu noktada kadınlar ve kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında olmalarının toplumsal gelişmenin ön koşulu olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır da bu sorunun çözümüne odaklanıyoruz. Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldık. Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç, istihdam ve eğitime dahil olamıyor. Genç kadınların bu grup içinde çok büyük paya sahip olduğunu ve sayılarının 3 milyon 554 bine ulaştığını görüyoruz. Bu verilerle birlikte Türkiye, OECD ülkeleri arasında büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda. Genç nüfusun yüksek olduğu ülkemizde, kadınların bu denli yüksek oranlarda eğitim ve istihdamda yer almamaları önemli bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Bizlerde Sabancı olarak bu sorunlara odaklanmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanında 500 NEET kadının katıldığı bir araştırma yürüttük"

Yaklaşık iki yıla yakın bu süreçte öncelikle masa başı araştırmalar ve yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Safkan, "Bununla beraber gençlik, kadın, mülteci ve engellik gibi çeşitli alanlarda öne çıkan 40'dan farklı kurum ve uzman bir araya geldik. NEET konusunda çözüm önerileri geliştirdik. Diğer taraftan hedef kitlelerimizi oluşturan genç kadınlarımızı anlamak ihtiyacıyla Türkiye'nin dört bir yanında 500 NEET kadının katıldığı bir araştırma yürüttük. Tüm araştırmalar, çözüm önerileri ve vakfımızın kurumsal hafızası bizi bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesine taşıdı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL