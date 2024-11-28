Ekim Ayında İhracat Artış Gösterdi, İthalat Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim Ayında İhracat Artış Gösterdi, İthalat Sabit Kaldı

Ekim Ayında İhracat Artış Gösterdi, İthalat Sabit Kaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2024 dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, bir önceki yıla göre %3,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaşırken, ithalat değişmedi. Dış ticaret açığı %10,5 azaldı, en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı.

28.11.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekimde bir önceki aya göre ihracatın yüzde 3,1 arttığını, ithalat oranının değişmediğini açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,9'a yükseldi. Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,7'ye yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 795 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 562 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 294 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 159 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu. Ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 97 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 381 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 490 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 537 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 242 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 117 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 772 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 278 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu. Ocak-ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 37 milyar 423 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 499 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 22 milyar 186 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 585 milyon dolar ile İtalya, 13 milyar 526 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim Ayında İhracat Artış Gösterdi, İthalat Sabit Kaldı - Son Dakika

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