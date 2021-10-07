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"50. İstanbul Mücevher Fuarı İhracatın Liderleri" ödül töreni - Son Dakika

"50. İstanbul Mücevher Fuarı İhracatın Liderleri" ödül töreni

07.10.2021 15:06

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Dünya genelinde aşılanma rakamı, aşı uygulanan doz sayısı 6,4 milyara ulaştı, Türkiye'de 111 milyon. 18 yaş üstü nüfusumuzun yaklaşık yüzde 75'i aşılandı, bu rakam açılmanın devamı için önemli." dedi50.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Dünya genelinde aşılanma rakamı, aşı uygulanan doz sayısı 6,4 milyara ulaştı, Türkiye'de 111 milyon. 18 yaş üstü nüfusumuzun yaklaşık yüzde 75'i aşılandı, bu rakam açılmanın devamı için önemli." dedi

50. İstanbul Mücevher Fuarı İhracatın Liderleri ödül töreni, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Turagay, etkinlikte yaptığı konuşmada, mücevheratın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için en önemli sektörlerin başında geldiğini belirterek, sektörün ihracatının yaklaşık 3,9 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Geçen yıla göre sektör ihracatında önemli artış yaşandığını kaydeden Turagay, şöyle devam etti:

"Özellikle işlenmiş mücevherat ihracatımızdaki artış yüzde 180'leri bulmuş durumda, bu gerçekten büyük bir başarı. Sektörümüzden 2021'deki ihracat hedefinin gelecek yıl katlanarak artmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla sektör dünya ihracatından yüzde 5 pay alıyor ama hedefleri yüzde 10.

Türkiye, altın üretiminde de büyük adımlar attı. Geçen yıl 42 tonluk altın üretimi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef 100 tonlara çıkarmak. Türkiye, dünyada üretimden ihracata ilk 4 ülke arasında yer alıyor, üretimde ilk 3 ülke arasındayız. Tüketimde, yani pazarda da ilk 4 ülke arasındayız. İhracat rakamlarına baktığımız zaman hızla arttığını görüyoruz ama daha da yüksek hedefler koyuyoruz, daha da yüksek hedeflere ulaşmamız lazım."

"Biz ve sektörlerimiz sabah akşam çalışıyoruz"

Rıza Tuna Turagay, eylül ayı ihracat rakamlarına değinirken, bundan sonra ihracatı aylık bazda 20 milyar doların altına indirmemek için ihracatçılarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'deki ve dünyadaki aşılanma rakamlarına işaret eden Turagay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii ki mücevherat sektörümüz pandemiden çok olumsuz yönde etkilendi. Çünkü pandemiyle birlikte kapatmalar olunca hem Türkiye'de hem dünyada ilk kapanan yerlerin başında kuyumculuk sektörü ve kuyumcularımız yer alıyordu. Dolayısıyla ihracatta çok ani ve keskin bir düşüş oldu ama açılmayla birlikte bir anda rakamların nasıl artıya geçtiğini görüyoruz.

Dünya genelinde aşılanma rakamı, aşı uygulanan doz sayısı 6,4 milyara ulaştı, Türkiye'de 111 milyon. 18 yaş üstü nüfusumuzun yaklaşık yüzde 75'i aşılandı, bu rakam açılmanın devamı için önemli. Bu, Türkiye gibi özellikle perakendeye çalışan ülkelerin yurt dışındaki ihracatlarını arttırmak için önemli. Her gün yeni talep geliyor. Biz ve sektörlerimiz sabah akşam çalışıyoruz."

"Tüm sektörlerde inanılmaz bir talep var"

TİM Başkanı İsmail Gülle de salgın sonrası fiziki ortamlara kavuşulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye'nin ve dünyanın normalleşme göstergesi olduğuna işaret etti.

Salgın döneminin pek çok sektörü etkilediğini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Mücevher sektörü pandemiden en çok etkilenenlerden ama her şeye rağmen ihracatını 3,8 milyar dolar olarak gerçekleştirdi ve 9'uncu ay itibarıyla da 4 milyar dolara yaklaştı. Geçen yılın ihracatını 9'uncu ay itibarıyla geçtik. İhracatımız, bu performansı ile 6 milyar dolara doğru gidiyor. Kuyum sektöründen ve sektörümüzün temsilcilerinden beklentilerimiz tabii ki çok daha fazlası...

Pandemi, her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye için sonrasında son derece olumlu bir ortam yarattı. Bunu çok iyi okumamız ve çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O nedenle Türkiye'ye olan bu talebin karşılanması, ihracat siparişlerinin karşılanması çok büyük önem arz ediyor. Cumhuriyet tarihinin rekor rakamlarını devam ettirmemiz önemli."

Türkiye'nin 2021 yılı ihracat performansına ilişkin bilgi veren Gülle, tüm sektörlerde inanılmaz bir talep olduğunu, siparişleri karşılamakta, sipariş almakta kapasite yoğunluğu nedeniyle zorlanan firmalar bulunduğunu anlattı.

Gülle, "Bunu bütün sektörlerimizin fuarlarında görüyoruz. Bunu dünyadaki ham maddeye, lojistiğe ve enerji krizine rağmen, bütün dünyayı etkileyen bu faktörlere rağmen bu süreci iyi yönetmemiz ve yakalamış olduğumuz 20 milyar dolarlık ihracatı sürdürülebilir hale getirmemiz çok büyük önem arz ediyor. Bu tempoyu yakaladığımız takdirde inşallah önümüzdeki yıl 250 milyar dolar ihracata doğru gidecek ve daha sonra 2026'da 300 milyar dolar hedefine hızla yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracat rakamlarının artırılması için ihracat ailesi olarak çalışmaya devam edeceklerini aktaran Gülle, "İhracata çok ciddi teveccüh var. İhracat bir özgüvendir, ihracat bir değişimdir, ihracat dünya ile rekabettir, ihracat kendi kendini aşmaktır, ihracat bu ülkenin geleceğidir. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye..." ifadelerini kullandı.

"Dahilde İşleme Rejimi, yabancı ülkelerle yapılan toplantılarda öncelikli konu olmalı"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ise geçen yıl küresel pandemi nedeniyle 6-7 aylık kapanmaya rağmen ihracatçının özverisi ve Birliğin çalışmalarıyla 2020 yılını büyük bir düşüş yaşamadan atlattıklarını söyledi.

İhraç edilen kilogramın önem taşıdığını vurgulayan Kamar, şunları kaydetti:

"Çünkü ihracatımızda kilogram artarsa ihracat ve istihdam artar. Geçen yıl 1 milyar 624 milyon dolar altından mamul takı ihraç etmişken, bu yıl 9 ayda 2 milyar 687 milyon dolar rakamını yakaladık. Toplam mücevher ihracatımız ise bu yıl 9 ayda yüzde 57 artışla 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu başarıda Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay ve Bakanlık bürokratlarımızla yakaladığımız takım ruhunun önemli payı olduğuna inanıyoruz. Hep söyledik, mücevher sektörü stratejik bir sektördür. Rasyonel adımlar atılır, sektöre özgü teşvikler geliştirilir, mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılır ve bize kulak verilirse mücevher ihracatımızı dünya liderliğine taşırız. Dahilde İşleme Rejimi, yabancı ülkelerle yapılan toplantılarda öncelikli konu olmalı."

İhracatın Liderleri'nde kazananlar ödüllendirildi

Etkinlik kapsamında İhracatın Liderleri'nde kazananlar ödüllerini aldı.

Ülke genelinde ihracat gerçekleştiren markalar sıralamasında İstanbul Altın Rafinerisi birinci, Vakıf Katılım Bankası ikinci ve Arpaş üçüncü oldu.

"Altından Mamul Mücevherat" kategorisinde Ahlatçı Kuyumculuk birinci, Minanur Enerji ikinci ve Arpaş üçüncü olarak kayıtlara geçti.

"Pırlantalı Mücevherat" kategorisinde birinciliği Zen Pırlanta alırken, Storks ikinci ve Atasay üçüncü oldu.

"Gümüşten Mamul Mücevherat" kategorisinde ise İpekyolu birinci, Hazorfim Dış Ticaret ikinci ve Onur Kardeşler üçüncü olarak belirlendi.

"Bijuteri" kategorisinde birinciliği Eylül Bijuteri alırken, ikinciliği Antik İstanbul, üçüncülüğü de Piramit Teknik Malzeme kazandı.

İstanbul Mücevher Fuarı, İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '50. İstanbul Mücevher Fuarı İhracatın Liderleri' ödül töreni - Son Dakika Ekonomi


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