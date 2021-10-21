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Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika

Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi

21.10.2021 14:04
Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi

Antalya'da, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent'in paydaşlığında düzenlenen "Tarım, turizm ve teknoloji ile markalaşma" panelinde kentin sahip olduğu potansiyel tartışıldı.

Antalya'da, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent'in paydaşlığında düzenlenen "Tarım, turizm ve teknoloji ile markalaşma" panelinde kentin sahip olduğu potansiyel tartışıldı.

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Muratpaşa İlçesindeki bir otelde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, iş insanlarının markalaşacak üretimi ortaya koymak için yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Ekonomik büyüme için mevcut potansiyelin marka değerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Urfan, "Türkiye olarak global ekonomide sıçrama yapmamız için markalaşma bizim en önemli ve vazgeçilmez noktamız olmalı. Markalaşmaya önce kendi ilimizden başlamalıyız. Yerelden kalkınma topyekun kalkınmayı ifade eder. Ülkemiz ve ilimizin üretime olduğu kadar markalaşmaya da ihtiyacı var." diye konuştu.

-"Markalaşma üretilenlerin değerini artırıyor"

Üreten ülkelerin ve şehirlerin her zaman gelişme kaydettiğini ifade eden Urfan, ürünün değerinin markalaşma ile kat ve kat arttığını vurguladı.

Antalya'nın tarım ve turizmde söz sahibi bir il olduğunu ancak giderilmesi gereken sorunların bulunduğunu aktaran Urfan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da yerel turistle Antalya'yı yaklaşık 21 milyon turist ziyaret etti. Ne kadarı şehre yansıdı? Buna bakmamız gerekiyor. Turistler otele geliyor ve orada ağırlanıyorlar ama şehirle buluşmadıkları için şehir marka haline gelmiyor. Turist otel, acente ve havalimanı üçgeninde kayboluyor ve şehir kaybediyor. Bu noktadan çıkmalı, şehri turistle buluşturmalıyız. Tarım noktasında ise tarımın başkentiyiz ve üretimde millilik giderek artıyor. Bazı sorunlarımız olsa da bu sorunları giderip kendi milli dinamiğimizi sağlamamız gerek."

"Markalaşma Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak"

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel ise Türkiye'deki patent alanındaki gelişmelere değindi.

Dünyadaki en zengin ülkelerin en yüksek patent sayısına sahip olduğuna dikkati çeken Yüksel, Türkiye'deki patentli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.

Antalya'nın markalaşma ve patentleşme konusunda doğal, özgün ve coğrafi işaretlere ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Turizm, tarım alanlarında markalaşmak, gelişmeleri patentlendirmek, gıda ve sanayiyi yükseltmek Türk turizmine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Panelde, alanında uzman isimler, örnek çalışmaları tanıttı.

Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi
Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi
Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi

Antalya, Türkiye, Turizm, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın tarım, turizm ve teknolojideki markalaşma potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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