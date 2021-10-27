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Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

27.10.2021 10:09
Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin eylül ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,6'yı bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 78 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin eylül ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,6'yı bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 78 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, eylülde ara mallarının payı yüzde 78, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9 olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 76,6, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Eylülde ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 696 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 390 milyon dolarla ABD, 1 milyar 261 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 30 milyon dolarla Irak, 1 milyar 21 milyon dolarla İtalya takip etti.

Ocak-eylül döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 99 milyon dolar olurken, söz konusu ülkeyi 10 milyar 530 milyon dolarla ABD, 9 milyar 674 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 98 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 628 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Eylülde Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 897 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 2 milyar 417 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 718 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 412 milyon dolarla ABD, 919 milyon dolarla Hindistan izledi.

Ocak-eylül döneminde Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 536 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 20 milyar 178 milyon dolarla Rusya, 16 milyar 364 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 457 milyon dolarla ABD, 8 milyar 362 milyon dolarla İtalya takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre eylülde bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 artarken, ithalat yüzde 3,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30,3, ithalat yüzde 11,8 yükseldi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 ve ocak-eylül döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3 olarak hesaplanırken, ocak-eylül döneminde yüzde 12,8 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artarak 19 milyar 628 milyon dolara, ithalat yüzde 11,5 yükselerek 22 milyar 299 milyon dolara ulaştı.

Eylülde dış ticaret açığı yüzde 44,5 azalarak 4 milyar 812 milyon dolardan, 2 milyar 671 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2020'de yüzde 75,9 iken, geçen ay yüzde 88'e yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 152 milyar 544 milyon doları, ithalat yüzde 23,9 artarak 185 milyar 743 milyon doları buldu.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,4 azalarak 37 milyar 883 milyon dolardan, 33 milyar 200 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 74,7 iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 82,1'e yükseldi.

(Bitti)

Dış ticaret istatistikleri (2)

İhracat, dolar, Eylül, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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