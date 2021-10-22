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"Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik" - Son Dakika

"Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik"

22.10.2021 13:15

"Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik" "Kalkınmada kadınların rolü son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır" "Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde...

"Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik"

"Kalkınmada kadınların rolü son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır"

"Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik. Tek tarafın değil, iki tarafında eşit kazandığı bir yaklaşımla ilerliyor olmamız, ülkemizin insani dış politikasının eseridir. Temeli insan sevgisine dayalı bir kardeşlik ilişkisinin taraftarıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun eşi Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3'üncü Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki 'Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli'ne katıldı.

Kadınların kalkınmadaki rolüne vurgu yapan Emine Erdoğan, "Kalkınmada kadınların rolü son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. Kadınların güçlendirilmesi ekonominin yanında, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ve nüfusun niteliğinin artırılmasında önemli rol oynuyor. Konumları iyileşen kadınlar, kendi toplumlarının iyileştirilmesinin yanında, coğrafyalarına yayılan bir iyilik etkisini de başlatıyor. Bu süreci hızlandırmak için kadınların desteklendiği yol haritasına ihtiyacımız var. Eğitim, istihdam, istikrar, karar alma, dijital dönüşüm mekanizmalarında kadınların görünür olması gerekiyor" dedi.

"Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik. Tek tarafın değil iki tarafında eşit kazandığı bir yaklaşımla ilerliyor olmamız, ülkemizin insani dış politikasının eseridir. Temeli insan sevgisine dayalı bir kardeşlik ilişkisinin taraftarıyız. Afrika, 1,3 milyar nüfusu 2 binin üzerinde dil ve etnik grubu kapsayan çeşitliğiyle sınırsız bir potansiyeldir. Afrika 21'inci Yüzyılın parlayan yıldızıdır. Afrika çok zorlu sınavlar vermiştir. Tüm bu deneyimin yanında Afrika'nın tüm dünyaya ilham olan rol modelleri karşımıza çıkıyor. Afrika seyahatlerimde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarına tanıklık ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük katkısı var. Afrika Kıtası'nın tamamında tarım sektörünün yüzde 70'i kadınlar tarafından yürütülüyor. Yiyecek üretiminin yüzde 90'ı kadınların elinde gerçekleşiyor. Afrika, onlarca ülkenin olduğu büyük bir kıta. Toplumsal doku, ekonomik göstergeler ve kadınların durumu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak baktığımızda Afrikalı kadınların siyasette etkin olduklarını görüyoruz. Türk ve Afrikalı kadın liderlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları pek çok ortak yanı var".

"Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor"

Kadınların teknolojiye olan ilgisinin arttırmasına dikkat çeken Erdoğan, "Covid-19 salgını hayatın birçok alanını alt üst eden bir yıkıcı etki etki gösterdi. Aynı zamanda dijital dönüşümü de hızlandırdı. Kadın liderlerin bu alana mercek tutmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor. Kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanına olan ilgisini sürdürülebilir şekilde arttırmalıyız. Kadınların dijital dönüşüme yön veren aktörler olması gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. Bu sebeplerle kadın liderlere büyük sorumluluk düşüyor" açıklamasında bulundu.

Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo şöyle konuştu: "Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'nın en büyük 2'nci ülkesi. Değer biçilemez düzeyde zenginlikleri olan bir ülke. Tüm girişimci kadınlar için yatırım alanı olabilir. Hem kadın hakları hem de iş dünyası için geçekleştirdiğimiz reformlar, Türk girişimcilerin bakması gereken bir ülke haline getiriyor. Hükümetimiz içerisinde yüzde 30 oranında kadınlar yer alıyor. Kamu ve ticari şirketlerde kadınlar üst düzeyde görev yapıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti fırsatlar ülkesi. Halihazırda iki ülke arasında ticari ilişkiler mevcut ancak bu ilişkileri arttırmamız lazım. Biz kadınlar olarak bu açıdan önemli role sahibiz. Kadın liderliği ülkelerimizin gelişim anahtarıdır. Kadınların önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bu engeller; eğitim ve finansa erişimdir. Bir diğeri de kadınların çeşitli şekilde şiddete maruz kalmasıdır. Diyaloğu kurabileceğimiz ortamları arttırmamız gerekiyor".

Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik' - Son Dakika Ekonomi


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